ترامب يستقبل أمريكياً بعد إطلاق سراحه من روسيا: حظينا بمعاملة رائعة جداً من موسكو- (فيديوهات)

12 - فبراير - 2025

ترامب ومارك فوغل في البيت الأبيض. 11 فبراير 2025. رويترز

واشنطن: حظي المعلم الأمريكي مارك فوغل، الذي أطلقت روسيا سراحه بعد قضائه ثلاث سنوات ونصف في السجن، باستقبال حافل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض عقب عودته إلى وطنه من موسكو.

وقال فوغل، الذي كان يضع العلم الأمريكي على كتفيه: “أشعر أنني الرجل الأوفر حظاً على وجه الأرض الآن. أنا مدرّس من الطبقة المتوسطة، يعيش الآن في عالم الأحلام”.

وقال ترامب، وهو يقف بجانب فوغل في غرفة الاستقبال الدبلوماسي في البيت الأبيض: “يبدو لي في حال جيدة للغاية”.

وجاء إطلاق سراح فوغل (63 عاماً)، الذي ظل محتجزاً في روسيا منذ أغسطس آب 2021، وكان يقضي عقوبة بالسجن لمدة 14 عاماً، في الوقت الذي يسعى فيه ترامب إلى تحسين العلاقات مع موسكو، في إطار مسعى لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال ترامب إن إطلاق سراح فوغل “قد يكون جزءاً بالغ الأهمية” من إنهاء الحرب في أوكرانيا.

ووجّه ترامب وفوغل الشكر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إطلاق سراحه.

وذكر ترامب أنه سيتم إطلاق سراح شخص آخر اليوم الأربعاء، دون أن يحدد هويته. ووصف شروط إطلاق سراح فوغل بأنها “عادلة جداً”.

تم إطلاق سراح فوغل خلال زيارة غير معلنة لروسيا قام بها مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الذي توقّف في موسكو لاصطحابه.

ونشر مبعوث ترامب لشؤون الرهائن آدم بولر صورة لفوغل، وهو من ولاية بنسلفانيا، على متن الطائرة عائداً إلى بلده.

وعندما سُئل ترامب عما تنازلت عنه الولايات المتحدة مقابل إطلاق سراح فوغل، قال: “ليس الكثير”، ووصف الإفراج عنه بأنه إظهارٌ لحسن النية من جانب الروس.

وقال ترامب: “حظينا بمعاملة رائعة جداً من روسيا. في الواقع، آمل أن تكون هذه بداية لعلاقة يمكننا من خلالها إنهاء تلك الحرب (في أوكرانيا) ووقف قتل الملايين من الناس”.

وحُكم على فوغل بالسجن لمدة 14 عاماً بتهمة تهريب المخدرات، بعد اعتقاله في مطار شيريميتييفو بموسكو في أغسطس آب 2021 وبحوزته 17 غراماً من الماريجوانا، والتي قال إنها للاستخدام الطبي.

وقالت عائلة فوغل في بيان: “نحن ممتنون بشدة، ومرتاحون، وتغمرنا المشاعر، لأنه بعد احتجاز دام أكثر من ثلاث سنوات، عاد الأب والزوج والابن مارك فوغل أخيراً إلى الديار”.

وأكد محامي فوغل الروسي دميتري أوفسيانيكوف لوكالة الإعلام الروسية الرسمية إطلاق سراح موكله.

كما قال لوكالة تاس: “في الوقت الحالي، لا نعرف على أي أساس تم إطلاق سراحه… عفو أم شيء آخر”.

(رويترز)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول مقهور فلسطيني:
    فبراير 12, 2025 الساعة 6:28 ص

    مهرب ماريوانا يصفه ترامب بأنه جزأ من الحل في أوكرانيا،هل هذا الرجل إن لم يوقفه أحد فسوف يضطهد كل الدول الضعيفة

    رد
  2. يقول بلال:
    فبراير 12, 2025 الساعة 10:33 ص

    الأقوياء يفعلون ما يريدون، والضعفاء يعانون مما كتب عليهم. شاهدنا سجن صيدنايا الأحمر وسجن رئيس المافيات. والاتفاق المشبوهة من قبل زعماء العالم سماسرة العصر.

    رد
  3. يقول فصل الخطاب:
    مارس 10, 2025 الساعة 11:09 ص

    ماذا يفعل اليهود الأمريكان في فلسطين المحتلة منذ 1948 أليست عصابة البيت الأسود الصهيوني اليهودي يا دودي هي من تحتل فلسطين بالفعل وحقيقة بواسطة العصابة التي زرعتها في قلب فلسطين هذي عقود وعقود 🤔☹️☝️🔥🐒🚀

    رد

