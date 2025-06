ترامب يستقبل زيلينسكي لتوقيع “صفقة”.. ويتهرّب من وصفه بـ”ديكتاتور”: هل قلتُ هذا؟ لا يسعني أن أصدق

واشنطن: يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في زيارة تحمل رهانات تتجاوز مجرد اتفاق بشأن موارد كييف من المعادن الإستراتيجية.

ومن المقرر أن يتم اللقاء في الساعة 11:00 صباحًا (16:00 بتوقيت غرينتش)، في وقت تسعى فيه أوكرانيا للحصول على دعم لمواجهة الغزو الروسي المستمر منذ فبراير 2022، رغم أن ترامب تخلّى تمامًا عن سياسة سلفه جو بايدن الداعمة لكييف، واختار بدلًا من ذلك التقرب من فلاديمير بوتين.

خفف ترامب، الخميس، من حدة لهجته تجاه زيلينسكي، متراجعًا عن تصريحاته السابقة التي وصفه فيها بأنه “ديكتاتور”.

وعندما سُئل عن هذه التصريحات، رد قائلًا: “هل قلت هذا؟ لا يسعني أن أصدق أنني قلت هذا”، قبل أن ينتقل إلى سؤال آخر بسرعة. وبعد ذلك، أضاف: “لدي الكثير من الاحترام” لنظيره الأوكراني.

هذا التحول في خطاب الرئيس الأمريكي قد يكون مرتبطًا بالاتفاقية المنتظر توقيعها بين البلدين خلال الزيارة، والتي يُنظر إليها كجزء من نهجه القائم على “إبرام الصفقات” في السياسة والدبلوماسية.

