ترامب “يستولي” على ساعة “رائعة” من مكتب وزير الخارجية روبيو

واشنطن- “القدس العربي”: في ما بدا أنه لمسة شخصية غير متوقعة على ديكور البيت الأبيض، كشف الرئيس دونالد ترامب خلال اجتماع لمجلس الوزراء، الثلاثاء، أنه أخذ ساعة “رائعة” من مكتب وزير الخارجية ماركو روبيو، لاستخدامها في غرفة مجلس الوزراء، كجزء من عملية تجديده الخاصة للمكان.

وقال ترامب خلال الاجتماع، الذي تحوّل إلى ما يشبه نسخة من برنامج “تجديدات متطرفة: نسخة الجناح الغربي”: “اخترت كل شيء بنفسي. أنا فخور جدًا بذلك”. ثم بدأ يستعرض اللوحات الجديدة التي وضعها في الغرفة، والتي تضمّ صورًا لرؤساء سابقين مثل أندرو جاكسون، وجيمس بولك، وفرانكلين روزفلت، وجورج واشنطن، ودوايت أيزنهاور، وجون آدامز، وجون كوينسي آدامز. وأضاف مبتسمًا وهو يشير إلى التفاصيل: “انظروا إلى تلك الإطارات. أنا شخص يهتم بالإطارات”.

وأثناء الجولة، أشار روبيو إلى ساعة موجودة في زاوية الغرفة. عندها قال ترامب: “ماركو لفت نظري إليها – كنت سأترك الساعة”.

ثم أردف ضاحكًا: “بصفتي رئيسًا، إذا دخلت إلى وزارة الخارجية، أو وزارة التجارة، أو الخزانة، ورأيت شيئًا يعجبني، يُسمح لي بأخذه. هل تصدقون ذلك؟”.

وتابع ترامب متحدثًا عن لحظة مشاهدته للساعة في مكتب روبيو: “كنت في مكتب ماركو، ورأيت تلك الساعة الجميلة، ساعة حائط كبيرة. قلت له: ماركو، أحب هذه الساعة. انظر إليها، إنها رائعة”.

وأضاف ساخرًا: “اضطررت إلى أن أقرأ له القوانين والأنظمة”، وفقاً لصحيفة “ذا هيل”.

وروى ترامب أن روبيو أجابه بدهشة: “أي ساعة؟”، بينما كان يجلس مبتسمًا إلى جواره خلال الاجتماع.

وقال ترامب إنه حاول إقناع روبيو بأن الساعة “رائعة ولا يراها أحد” في مكتب وزير الخارجية، مضيفًا أنه “حاول أولًا إقناعه بلطف”، ثم استخدم “قليلًا من الضغط”.

وأوضح أنه قال له: “أودّ أن آخذ هذه الساعة وأضعها في غرفة مجلس الوزراء”. فردّ روبيو: “هل أنت جاد؟”.

فأجاب ترامب: “ماركو، لدي الحق في ذلك”، واضعًا يده على كتف روبيو.

وختم ترامب وسط ضحكات الحضور: “هذه مساهمته في غرفة مجلس الوزراء”. ثم أضاف: “لكن، بالمناسبة، إنها ساعة مذهلة حقًا”.