بايدن المصر على الترشح يواصل هفواته ويقدِّم نائبته هاريس باسم “ترامب”.. والأخير يسخر منه ـ (فيديو)

واشنطن: أصرّ الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس على أنه سيترشّح مجددا لولاية رئاسيّة جديدة ويهزم خصمه الجمهوري دونالد ترامب، غير أنّه ارتكب هفوات إضافيّة تُعزّز القلق حيال قدراته على تولّي المنصب.

وارتكب بايدن هفوة الخميس خلال قمّة لحلف شمال الأطلسي في واشنطن بتقديمه نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أنّه “الرئيس بوتين“، قبل أن يُصحّح خطأه، في انتكاسة جديدة للمرشّح الديموقراطي الذي يتعرّض لضغوط متزايدة للانسحاب من السباق الرئاسي بسبب مخاوف بشأن صحّته الذهنيّة.

وقال بايدن (81 عاما) مخاطبا الحاضرين في القمّة “والآن، أترك الكلام لرئيس أوكرانيا الذي يتمتّع بقدر كبير من الشجاعة والتصميم. سيّداتي، سادتي، إليكم الرئيس بوتين”. لكن سرعان ما صحّح بايدن هفوته، قائلا إنّ زيلينسكي “سيهزم الرئيس بوتين”، مضيفا “إنّ تركيزي منصبّ بشدّة على هزيمة بوتين”.

Biden just introduced Zelenskyy as “President Putin.” He shouldn’t be in the White House at all at this point.

— Read Jackson Rising (@JoshuaPHilll) July 11, 2024