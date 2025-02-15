ترامب يسعى لتطوير إنتاج الكهرباء بهدف التفوق على الصين في مجال الذكاء الاصطناعي

واشنطن: وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة أمرا تنفيذيا بإنشاء “المجلس الوطني للهيمنة في مجال الطاقة” سيكون مكلفا تطوير إنتاج الكهرباء من أجل التفوق على الصين في مجال الذكاء الاصطناعي.
وقال ترامب للصحافة أثناء توقيعه المرسوم “سنكون أكبر منتجي الطاقة في العالم، ناهيك عن كل الكهرباء التي سننتجها لكل المواقع (المخصصة) للذكاء الاصطناعي”.
تستهلك مراكز البيانات قدرا كبيرا من الطاقة، وقد اكتسبت مزيدا من الاهتمام مع تطوير ما يسمى بالذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يتطلب قدرات حوسبة هائلة لمعالجة المعلومات المتراكمة في قواعد بيانات عملاقة.
وقال ترامب إن تلك المراكز “تحتاج على الأقل إلى ضعف ما لدينا اليوم من الكهرباء”.
من جهته قال وزير الداخلية دوغ بورغوم الذي حضر مراسم التوقيع إن “الولايات المتحدة منخرطة في سباق تسلح في مجال الذكاء الاصطناعي مع الصين. والطريقة الوحيدة للانتصار هي الحصول على مزيد من الكهرباء”.
وبحسب البيت الأبيض، فإن “المجلس الوطني للهيمنة في مجال الطاقة” سينسق سياسة الطاقة ويبسط عملية الحصول على التراخيص وإنتاج موارد الطاقة المختلفة وتوزيعها.
وبمجرد عودته إلى البيت الأبيض، وقّع ترامب المعروف بتشككه في تغير المناخ، أمرا تنفيذيا يعلن “حال طوارئ في مجال الطاقة” وذلك لتعزيز إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة بهدف خفض الأسعار للأمريكيين خصوصا.
(أ ف ب)
قمة الغباء.. غباء دول العالم.. للاسف على حساب الكرة الأرضية..
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اتمنى ان يقرأ أحد من داخل المجال رأيي هنا.. هو حل رائع للجميع.. وسوف ترون..
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ما هي هذه البيانات التي تستهلك طاقة كبيرة..
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نجد معضمها معلومات توجد عند الجميع.. ثم جزء صغير نوعي
يخص كل برنامج وكل دولة.. والدول لا تريد اعطائه لأحد.. وهذا
حق مشروع طبعا.. وفق قواعد المنافسة..
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الحل لمعضلة الطاقة.. في جزئين..
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الجزء الأول:
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هو انشاء مركز بيانات خاص للجزء الكبير للبيانات التي هي ليس سرا…
كاين تقع اوروبا.. ومتى ولد اينشتاين.. وما هي وصفة الاومليت..
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هنا.. هذا المركز هو للجميع الدين تشاركوا فيه..
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ثم احداث مراكز صغيرة للجزء الدي يحدث فارقا لكل دولة ولكل مشروع..
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وهكذا توفر الكرة الأرضية جزءا ضخما والأكبر من انتاج الطاقة..
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أليس عيبا أن نسمع أن مايكرو سوفت ستنشأ محطة نووية صغيرة لها لوحدها..
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يتبع 1
الجزء الثاني
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واراه هو المستقبل القريب
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هو إعادة النظر في هندسة البرامج.. والحمد لله على deep seak الدي
سيفرض على الٱخرين هذا الأمر.. بحيث لا يحتاج الى نفس كمية
الحوسبة.. الحوسبة التي تحتاج طاقة.. وبالتالي نخفيظ كلفة طاقة..
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كلمات السر هنا optimisation والاشتغلال على خلق خوارزميات smart واكثر فاعلية..
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ليس لنا سوى كوكب واحد ايها المجانين..
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كيف ستنجحون في مشاريع الذكاء .. وانتم بهذا الغباء..
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رحماك يا رب..
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انتهى شكرا 2