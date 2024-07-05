سياسة | دولي | الولايات المتحدة

ترامب يسعى لوقف قضية الوثائق السرية بعد حكم الحصانة

منذ ساعة واحدة

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واشنطن:  طلب محامو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من قاض اليوم الجمعة إيقافا جزئيا للقضية الجنائية التي تتهم موكلهم بإساءة التعامل مع وثائق سرية، وذلك بعدما قضت المحكمة العليا الأمريكية بأن الرؤساء يتمتعون بحصانة واسعة فيما يتعلق بالأفعال الرسمية.

وقال ترامب، المرشح الجمهوري للرئاسة، إن حكم المحكمة العليا بتمتعه بحصانة واسعة من الملاحقة الجنائية في قضية تتعلق بمحاولاته إلغاء انتخابات عام 2020 يعزز أيضا مطالبته بالحصانة في قضية الوثائق السرية.

وكتب محامو ترامب في وثيقة قضائية أن الوقف ضروري “للتقليل من العواقب السلبية على مؤسسة الرئاسة الناجمة عن هذا التحقيق والملاحقة القضائية غير الدستوريين”.

(رويترز)

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