ترامب يسلط الضوء على ديفيد فريدمان كسفير محتمل في الأمم المتحدة

واشنطن- “القدس العربي”: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، إن هناك “ربما 30” شخصًا مهتمين بتولي منصب السفير لدى الأمم المتحدة، بعد أن سحب ترشيح النائبة إليز ستيفانيك (جمهورية من يوتا) لهذا المنصب.

واستشهد ترامب بديفيد فريدمان، الذي شغل منصب السفير لدى إسرائيل خلال فترة ترامب الأولى، وريتشارد غرينيل، الذي شغل منصب السفير لدى ألمانيا ومدير الاستخبارات الوطنية بالإنابة خلال فترة ترامب الأولى، كمرشحين محتملين.

وقال ترامب للصحافيين: “أؤكد لكم أن لدينا الكثير ممن سألوا عن بديله ويرغبون في توليه. ديفيد فريدمان، وريك غرينيل، وربما 30 شخصًا آخر. الجميع يُحب هذا المنصب. إنه منصب يسهم في بناء نجومية. لذا، سنرى ما سيحدث”، وفقا لما أوردته صحيفة “ذا هيل”.

وأعلن ترامب الأسبوع الماضي أنه طلب من ستيفانيك سحب ترشيحها لمنصب سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة والبقاء في مجلس النواب. وأشار الرئيس إلى مخاوفه من أن مقعدها أصبح هشًا في وقتٍ يحظى فيه الجمهوريون بأغلبية ضئيلة.

وفاز ترامب في دائرة ستيفانيك بفارق 30 نقطة مئوية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وتُمثل ستيفانيك دائرتها منذ عام 2015.

وفي الوقت الحالي، هناك 218 جمهوريًا في مجلس النواب، مقابل 213 نائبا ديمقراطيًا، مع وجود أربعة مقاعد شاغرة – ما يعني أن الجمهوريين في المجلس لا يمكنهم تحمّل خسارة سوى اثنين في أي تصويت على أساس الحزب، على افتراض الحضور الكامل.

وقال ترامب الأسبوع الماضي بعد الإعلان: “لا نريد المخاطرة، لذلك ذهبتُ إلى إليز وقلتُ لها: ‘إليز، هل تمانعين؟”. “لا نريد المخاطرة. الأمر بهذه البساطة. إنها مبادئ السياسة. إنها أساسيات السياسة. إنها تحظى بشعبية كبيرة. ستفوز بالتأكيد”.