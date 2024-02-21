ترامب يشبّه متاعبه القضائية بالاضطهاد الذي تعرّض له نافالني

غرينفيل، كارولاينا الشمالية (الولايات المتحدة): شبّه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الثلاثاء المتاعب القضائية التي يواجهها في المحاكم بالاضطهاد الذي تعرّض له المعارض الروسي أليكسي نافالني قبل وفاته المفاجئة في سجنه الأسبوع الماضي.

لكن رغم ذلك، رفض المرشح المحتمل عن الحزب الجمهوري في انتخابات عام 2024 الرئاسية توجيه أي انتقاد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن وفاة نافالني الغامضة، وذلك خلال لقاء “تاون هول” بحضور ناخبين في ساوث كارولينا بثته شبكة “فوكس نيوز”.

وتوفي نافالني عن عمر ناهز 47 عاما في أحد سجون القطب الشمالي، ما سبب صدمة للمعارضة الروسية في المنفى وكذلك الغرب الذي حمّل قادته، وبينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، المسؤولية للكرملين.

وانتقد ترامب خلال المقابلة تغريمه من قبل محكمة في نيويورك 355 مليون دولار في قضية احتيال، قائلا “إنها شكل من أشكال ما تعرض له نافالني”.

وأضاف “إنه شكل من أشكال الشيوعية أو الفاشية”.

وعلى الرغم من إلحاح المذيعة لورا إنغراهام مضيفة اللقاء الذي استمر ساعة، تجنب ترامب ذكر بوتين عند سؤاله عن نافالني، لكنه أعرب عن أسفه “للحالة المحزنة جدا”.

وقال “لقد كان رجلا شجاعا جدا لأنه عاد. كان بإمكانه البقاء بعيدا، وبصراحة، ربما كان من الأفضل له كثيرا البقاء بعيدا والتحدث من خارج البلاد”.

(أ ف ب)