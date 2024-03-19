ترامب يشدّد على أن تهديداته لدول في حلف شمال الأطلسي هي “شكل من أشكال التفاوض”

ميامي: قال المرشّح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب إن تهديداته الأخيرة لحلف شمال الأطلسي كانت في المقام الأول “شكلا من أشكال التفاوض” مع دول التكتل، وذلك مقابلة بُثّت الثلاثاء.

وأثار الملياردير الجمهوري حالة من الذعر في أوروبا عندما هدّد في شباط/فبراير بأنه لن يضمن بعد الآن حماية دول حلف شمال الأطلسي من روسيا إذا لم تفِ بالتزاماتها المالية.

وقوبلت هذه التصريحات بانتقادات شديدة وجّهها العديد من القادة الأوروبيين ومنافسه الديموقراطي الرئيس جو بايدن.

وقال ترامب في حديث أجراه معه نايجل فاراج، السياسي اليميني المتطرّف ومؤسس حزب إصلاح المملكة المتحدة “إنه شكل من أشكال التفاوض”.

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق في حديثه لمحطة “جي بي نيوز” الإخبارية البريطانية “على الولايات المتحدة أن تسدّد حصّتها، وليس حصة الجميع”.

إلى ذلك تفاخر ترامب بأنه أعاد تعويم خزائن حلف شمال الأطلسي بتصريحاته.

وقال “لقد باشروا الدفع بسبب تلك التعليقات التي سمعتموها قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع” دون إعطاء أي أمثلة.

ويوجّه الملياردير الجمهوري الذي سيتنافس مع بايدن في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر الرئاسية، بانتظام انتقادات لأعضاء حلف شمال الأطلسي لعدم وفائهم بالتزامات على صعيد الإنفاق العسكري.

وهو قال الثلاثاء “لا تنسوا أن هذا الأمر برمّته يكتسي بالنسبة إليهم أهمية أكبر مما يكتسيه بالنسبة لنا، هناك محيط يفصلنا عن بعض المشاكل”، مردفا “محيط كبير وجميل”.

(أ ف ب)