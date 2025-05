ترامب يشكك في التزامه بالدستور الأمريكي: “لست محامياً”- (فيديو)

واشنطن- “القدس العربي”: في مقابلة بُثت مؤخرًا، رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيد التزامه الواضح بالدستور الأمريكي، ولا سيما مبدأ الإجراءات القانونية الواجبة، في تصريح أثار جدلًا واسعًا بشأن احترامه لحقوق المواطنين والمهاجرين على حد سواء.

حين سُئل ترامب عما إذا كان يجب عليه، كرئيس للولايات المتحدة، احترام الدستور، أجاب ببساطة: “لا أعرف”. وأضاف في حديثه لمراسلة شبكة “NBC” كريستين ويلكر: “أنا لست محاميًا”، وذلك ردًا على سؤال بشأن ما إذا كان يؤيد تصريح وزير الخارجية ماركو روبيو بأن “لكل شخص على الأراضي الأمريكية الحق في الإجراءات القانونية الواجبة”.

WELKER: The 5th Amendment says everyone deserves due process

TRUMP: It might say that, but if you’re talking about that, then we’d have to have a million or two million or three million trials pic.twitter.com/FMZQ7O9mTP

