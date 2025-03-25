ترامب يشيد بتركيا ورئيسها أردوغان

واشنطن: أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتركيا والرئيس رجب طيب أردوغان خلال استقباله في البيت الأبيض مرشحه لمنصب السفير الأمريكي في أنقرة توم باراك.

والتقى ترامب عددا من السفراء الأمريكيين الذين سيتوجهون إلى مختلف دول العالم بعد حصولهم على موافقة مجلس الشيوخ.

وأدلى باراك بتصريح صحافي قصير إلى جانب المرشحين الآخرين لمنصب السفير، أعرب فيه عن سعادته بالعمل مع ترامب معربًا عن شكره له.

ووصف باراك تركيا بأنها “واحدة من أقدم الحضارات”، ليرد عليه ترامب بالقول: “بلد جيد وقائد جيد أيضًا”.

توم باراك

ولد باراك، البالغ من العمر 77 عامًا، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية ونشأ فيها، وأكمل تعليمه الجامعي في جامعة جنوب كاليفورنيا وحصل على شهادته في الحقوق من جامعة سان دييغو.

وباراك هو حفيد لوالدين مهاجرين هاجرا من مدينة زحلة اللبنانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1900، ونشأ في لوس أنجلوس، حيث كان والده يعمل كبائع بقالة ووالدته سكرتيرة.

كان باراك مهتمًا بالرياضة من خلال الانضمام إلى فريق الرغبي خلال سنوات دراسته، وعمل محاميًا في السعودية، وشغل منصب نائب مستشار وزير الداخلية في إدارة الرئيس رونالد ريغان في ثمانينيات القرن الماضي.

(الأناضول)