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 ترامب يشير إلى إمكانية اختياره امرأة لتكون نائبة له في انتخابات 2024

منذ 59 دقيقة

حاكمة ولاية ساوث داكوتا كريستي نويم

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واشنطن: أشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى أنه قد يختار امرأة كنائبة له، إذا فاز بترشيح الحزب الجمهوري لعام 2024.

وقال ترامب، في مقتطفات من مقابلة مع برنامج “قابل الصحافة” على شبكة “إن بي سي” تذاع كاملة اليوم، الأحد: “يعجبني هذا المفهوم ، لكننا سنختار أفضل شخص.. لكنني أحب المفهوم ، نعم”.

وأشاد ترامب، الذي تشير استطلاعات الرأي إلى أنه المرشح الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب الجمهوري بفارق كبير، بحاكمة ولاية ساوث داكوتا كريستي نويم، التي أيّدته، الأسبوع الماضي، في حفل لجمع التبرعات للحزب الجمهوري في ولايتها، حيث رفع بعض الحاضرين لافتات مكتوب عليها “ترامب-نويم”، وفقاً لوكالة بلومبرج للأنباء.

وقال ترامب عن نويم: “بالتأكيد إنها واحدة من الذين سأضعهم في الاعتبار، أو لشيء آخر ربما”، ووصفها بأنها “حاكمة رائعة وعظيمة”.

(د ب أ)

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