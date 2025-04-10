ترامب يشير إلى تقدم في محادثات المحتجزين الإسرائيليين في غزة- (فيديو)

واشنطن: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إن تقدما يتحقق فيما يتعلق بإعادة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، وإن واشنطن تتواصل مع إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

ولم يذكر تفاصيل أخرى بشأن المحادثات.

Trump on the remaining 59 hostages held in Gaza: “We are getting close to getting them back… “We are making progress. “We are dealing with Israel; we are dealing with Hamas — and it’s a nasty group.” pic.twitter.com/fN8jqFtctL — Jacob N. Kornbluh (@jacobkornbluh) April 10, 2025

تحدث مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، لعائلات أسرى إسرائيليين عن “صفقة جدية تلوح بالأفق، سيتم التوصل إليها خلال أيام قليلة”.

واليوم الخميس، قالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” (خاصة) إن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أبلغ عائلات الأسرى خلال لقائهم في واشنطن الخميس أن “هناك صفقة يتم العمل عليها حاليًا، وقد يتم التوصل إليها خلال أيام قليلة”.

ووصف ويتكوف الصفقة المحتملة بأنها “جدية جدًا”، إذ دأبت إسرائيل على التنصل من اتفاقات سابقة بهذا الخصوص.

ولم تتحدث الصحيفة عن تفاصيل إضافية، لكن إعلاما عبريا ظل يتحدث منذ أيام عن تلقي إسرائيل مقترحا مصريا جديدا لتبادل الأسرى مع حركة حماس، لكنها لن تقبله لمطالبته بضمانات لوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب كامل لقوات الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.

وبينما لم يصدر فورا تعليق من القاهرة، ذكرت القناة 12 العبرية أن المقترح المصري “يتضمن إعادة 8 أسرى إسرائيليين أحياء، بينهم الجندي الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر، إضافة إلى جثث 8 أسرى، مقابل وقف إطلاق النار لمدة 50 يوما”.

وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وأوضحت “يديعوت أحرنوت” أن “التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن ترامب منح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مهلة بضعة أسابيع لمواصلة العمليات العسكرية في قطاع غزة، وبعدها سيطالبه بوقف الحرب والتوجه نحو صفقة شاملة”.

(وكالات)