ترامب يشير إلى تقدم في محادثات المحتجزين الإسرائيليين في غزة- (فيديو)

واشنطن: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إن تقدما يتحقق فيما يتعلق بإعادة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، وإن واشنطن تتواصل مع إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

ولم يذكر تفاصيل أخرى بشأن المحادثات.

Trump on the remaining 59 hostages held in Gaza:

“We are getting close to getting them back…

“We are making progress.

“We are dealing with Israel; we are dealing with Hamas — and it’s a nasty group.” pic.twitter.com/fN8jqFtctL

— Jacob N. Kornbluh (@jacobkornbluh) April 10, 2025