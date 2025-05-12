ترامب يشير إلى مضي المحادثات النووية مع إيران على نحو جيد- (فيديو)

واشنطن: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إن إيران تتصرف بذكاء وعقلانية في المفاوضات الجارية بشأن برنامجها النووي.

BREAKING: President Trump just revealed that talks with Iran are going well and that Iran is being “very reasonable thus far.” The man is fighting Big Pharma, preventing World War 3, and restructuring global trade to benefit the United States. FASCINATING!!! pic.twitter.com/R5rtfPeN9E — George (@BehizyTweets) May 12, 2025

(رويترز)