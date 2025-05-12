سياسة | دولي | الولايات المتحدة

ترامب يشير إلى مضي المحادثات النووية مع إيران على نحو جيد- (فيديو)

12 - مايو - 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واشنطن: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إن إيران تتصرف بذكاء وعقلانية في المفاوضات الجارية بشأن برنامجها النووي.

(رويترز)

  1. يقول فصل الخطاب:
    مايو 12, 2025 الساعة 9:02 م

    هههه لولا وجود عصابة الشرذمة الصهيو نازية على أرض فلسطين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين لما كان لنووي إيران تأثير يذكر على عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي يا انريكي ✌️🇵🇸😎☝️🔥🚀🐒

