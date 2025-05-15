سياسة | عربي | الخليج العربي

ترامب يصل إلى الإمارات في آخر محطة ضمن جولته الخليجية- (فيديوهات)

15 - مايو - 2025

رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يستقبل نظيره الأمريكي دونالد ترامب لدى وصوله إلى أبو ظبي

أبوظبي: وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس إلى الإمارات، على ما أكّد صحافيان لوكالة فرانس برنس كانا في الطائرة الرئاسية الأمريكية، المحطة الأخيرة لجولة خليجية باشرها الثلاثاء.

وحطّت طائرة “إير فورس وان” في العاصمة أبوظبي، بعدما زار ترامب السعودية وقطر ضمن جولة هي الأولى له إلى الخارج.

ورافق الطائرة التي تقل الرئيس الأمريكي لدى دخولها أجواء دولة الإمارات سرب من الطائرات العسكرية احتفاء بزيارته، حيث استأذن قائد السرب ترامب بمرافقته إلى مطار الرئاسة مرحبا به في دولة الإمارات.

وكان رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، في استقبال ترامب في المطار.

ومن المرتقب إجراء مباحثات بين بن زايد وترامب في وقت لاحق الخميس.

وتعد هذا أول زيارة لرئيس أمريكي للإمارات مذ 17 عاما، حسب السفارة الأمريكية في أبوظبي على منصة “إكس”، الأربعاء، بعد زيارة الرئيس الأسبق جورج بوش الابن، في يناير/ كانون الثاني 2008.

والثلاثاء، بدأ ترامب أول جولة خليجية بولايته الثانية التي بدأت في 20 يناير/ كانون ثان الماضي، واستهلها بالسعودية ثم زار قطر، ومن المقرر أن يختتمها الجمعة، حسب المعلن أمريكيا.

