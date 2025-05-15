ترامب يصل إلى الإمارات في آخر محطة ضمن جولته الخليجية- (فيديوهات)

رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يستقبل نظيره الأمريكي دونالد ترامب لدى وصوله إلى أبو ظبي

أبوظبي: وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس إلى الإمارات، على ما أكّد صحافيان لوكالة فرانس برنس كانا في الطائرة الرئاسية الأمريكية، المحطة الأخيرة لجولة خليجية باشرها الثلاثاء.

وحطّت طائرة “إير فورس وان” في العاصمة أبوظبي، بعدما زار ترامب السعودية وقطر ضمن جولة هي الأولى له إلى الخارج.

سرب من المقاتلات إلاماراتية ترافق الرئيس الامريكي دونالد ترامب في طريقه للعاصمة الاماراتية أبوظبي 🇦🇪

ورافق الطائرة التي تقل الرئيس الأمريكي لدى دخولها أجواء دولة الإمارات سرب من الطائرات العسكرية احتفاء بزيارته، حيث استأذن قائد السرب ترامب بمرافقته إلى مطار الرئاسة مرحبا به في دولة الإمارات.

لحظة وصول طائرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب العاصمة ابوظبي 🇦🇪

وكان رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، في استقبال ترامب في المطار.

الرئيس ترامب يصل إلى الإمارات العربية المتحدة 🇦🇪

ومن المرتقب إجراء مباحثات بين بن زايد وترامب في وقت لاحق الخميس.

وتعد هذا أول زيارة لرئيس أمريكي للإمارات مذ 17 عاما، حسب السفارة الأمريكية في أبوظبي على منصة “إكس”، الأربعاء، بعد زيارة الرئيس الأسبق جورج بوش الابن، في يناير/ كانون الثاني 2008.

والثلاثاء، بدأ ترامب أول جولة خليجية بولايته الثانية التي بدأت في 20 يناير/ كانون ثان الماضي، واستهلها بالسعودية ثم زار قطر، ومن المقرر أن يختتمها الجمعة، حسب المعلن أمريكيا.

(وكالات)