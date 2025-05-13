ترامب يزور الرياض في مستهل جولته الخليجية.. استثمارات سعودية بـ600 مليار دولار و”أكبر صفقة سلاح في التاريخ” بـ142 مليار دولار- (صور وفيديوهات)

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الرياض

الرياض: وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السعودية صباح اليوم الثلاثاء في مستهل جولة بمنطقة الخليج تستغرق أربعة أيام، تشمل الإمارات وقطر، وسيكون التركيز فيها على الصفقات الاقتصادية الكبرى، لكن الوضع في المنطقة، وخاصة في غزة، والملف النووي الإيراني سيلقي بظلاله على الجولة.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في استقبال ترامب على مدرج المطار في الرياض.

وينص البروتوكول السعودي على استقبال أمراء المناطق لقادة الدول الزائرين، لكنّ ذلك يتم تجاوزه خلال زيارات قادة الدول التي تربطها علاقات وثيقة مع المملكة، حيث يكون ولي العهد في استقبالهم.

شاهد.. مراسم استقبال الرئيس الأميركي دونالد ترمب كاملة لحظة وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وكان في مقدمة مستقبليه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان#الرئيس_الأمريكي_في_المملكة | #الإخبارية pic.twitter.com/sYtTbiegPL — الإخبارية السعودية – آخر الأخبار (@alekhbariyaNews) May 13, 2025

ووسط مظاهر استقبال كبيرة وصل دونالد ترامب بعدها إلى قصر اليمامة في الرياض لعقد محادثات رسمية مع ولي العهد السعودي.

ووقع البلدان بعدها صفقة أسلحة ضخمة وصفها البيت الأبيض بأنها “الأكبر في التاريخ”، وذلك ضمن سلسلة اتفاقيات وقّعها ترامب ومحمد بن سلمان، وقال البيت الأبيض إن السعودية ستستثمر 600 مليار دولار في الولايات المتحدة، فيما قالت تقارير إعلامية إن “ترامب مازح ولي العهد السعودي برفع المبلغ إلى ترليون دولار”.

وذكر البيت الأبيض في بيان “وقّعت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية أكبر صفقة مبيعات دفاعية في التاريخ، بقيمة تقارب 142 مليار دولار”، لتزويد المملكة الخليجية “بمعدات قتالية متطورة”.

السعودية ستستثمر 600 مليار دولار في الولايات المتحدة، ووقعت صفقة أسلحة تاريخية بقيمة 142 مليار دولار، وصفها البيت الأبيض بأنها الأكبر، وسط مزاح ترامب لبن سلمان برفع الاستثمار إلى تريليون

في السياق قال مصدران مطلعان لـ”رويترز” إن الولايات المتحدة والسعودية ناقشتا احتمال شراء الرياض طائرات إف-35 التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن، في إشارة إلى الطائرة المقاتلة التي تحدثت تقارير عن اهتمام المملكة بها منذ سنوات.

وقالت القناة “الإخبارية” السعودية الرسمية إن بن سلمان وترامب “وقعا وثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين الحكومتين السعودية والأمريكية”.

وأضافت أن البلدين وقعا اتفاقيات أخرى في مجالي الطاقة والدفاع، أبرزها اتفاقية بين وزارتي الدفاع في البلدين بشأن تطوير وتحديث قدرات القوات المسلحة السعودية.

كما وقعا مذكرة تعاون في مجال التعدين والموارد التعدينية بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة ووزارة الطاقة بالولايات المتحدة.

تعرف على كامل الاتفاقيات التي تم توقيعها بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية بحضور سمو #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأميركي دونالد #ترمب #TrumpInKSA | #الرئيس_الأمريكي_في_المملكة #هيئة_الإذاعة_والتلفزيون pic.twitter.com/EFUosSiej2 — هيئة الإذاعة والتلفزيون (@SBAgovSA) May 13, 2025

وجولة ترامب التي تستمر حتى 16 أيار/ مايو، هي الأولى له خارج الولايات المتحدة في ولايته الرئاسية الثانية، علما بأنه قام بزيارة مقتضبة لروما لحضور جنازة البابا فرنسيس. وأكّد البيت الأبيض بأنه يتطلع إلى “عودة تاريخية” إلى المنطقة.

قبل ثماني سنوات، اختار ترامب أيضا السعودية كوجهة لرحلته الخارجية الأولى كرئيس، حيث التقط صورة تذكارية مع بلورة مضيئة وشارك في رقصة بالسيف.

يؤكد قراره مرة أخرى بتجاوز حلفائه الغربيين التقليديين والسفر إلى دول الخليج الغنية بالنفط أهمية دورها الجيوسياسي المتزايد، بالإضافة إلى علاقاته التجارية المتميزة في المنطقة.

وخلال الأيام التي سبقت الرحلة الخليجية، لعب البيت الأبيض دورا محوريا في التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الهند وباكستان، وإفراج حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” عن رهينة إسرائيلي-أمريكي في غزة، وعقد جولة أخرى من المحادثات النووية مع إيران.

جاءت هذه المبادرات الدبلوماسية بعد إعلان مفاجئ من ترامب الأسبوع الماضي بموافقته على هدنة مع المتمردين الحوثيين في اليمن، بعد نحو شهرين من استهدافهم بغارات جوية شبه يومية.

ورسّخ قادة دول الخليج مكانتهم كشركاء دبلوماسيين رئيسيين خلال ولاية ترامب الثانية.

ولا تزال الدوحة وسيطا رئيسيا في المفاوضات بين إسرائيل وحماس، بينما توسطت السعودية في المحادثات بشأن الحرب في أوكرانيا.

التطبيع بين السعودية وإسرائيل

عبر الرئيس الأمريكي عن أمله في أن تنضم السعودية قريبا إلى اتفاقات إبراهيم، وهي سلسلة من اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل ودول عربية.

وقال ترامب خلال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي بالرياض “سيكون يوما مميزا في الشرق الأوسط، والعالم أجمع يشهده، عندما تنضم السعودية إلينا، وستكرمونني تكريما عظيما، وستكرمون كل من ناضل بضراوة من أجل الشرق الأوسط”.

وأضاف ترامب أنه يأمل بشدة أن توقع السعودية قريبا اتفاق تطبيع مع إسرائيل. وقال “لكنكم ستفعلون ذلك في الوقت الذي ترونه مناسبا”.

رفع العقوبات عن سوريا

أعلن ترامب أنه سيرفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، مشيرا إلى أنها أدت دورا مهما لكن حان الوقت الآن لها للمضي قدما.

وقال ترامب خلال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي بالرياض “سآمر برفع العقوبات عن سوريا لمنحها فرصة للتألق”.

وأضاف “حان وقت تألقها. سنوقف جميع (العقوبات). حظا سعيدا يا سوريا، أظهري لنا شيئا مميزا للغاية”.

HUGE NEWS.#Trump confirms in #Saudi that he will “order” the “cessation” of sanctions on #Syria “to give them a chance at greatness.” He receives a standing ovation from the entire ballroom. pic.twitter.com/UhmRd1foiT — Charles Lister (@Charles_Lister) May 13, 2025

“مسار جديد” لإيران

قال الرئيس الأمريكي إن إيران هي القوة الأكثر تدميرا في الشرق الأوسط، مشيرا إلى الفارق بين تصرفاتها وبين ما وصفها بالتطورات الإيجابية في شبه الجزيرة العربية.

وقال خلال قمة أعمال في الرياض “أكبر هذه القوى وأكثرها تدميرا هو النظام الإيراني، الذي تسبب في معاناة لا تُصدق في سوريا ولبنان وغزة والعراق واليمن وغيرها”.

وأعلن ترامب أنه يريد طرح “مسار جديد” لإيران، لكنه حذّر طهران من عواقب وخيمة في حال فشل المحادثات بشأن اتفاق نووي جديد.

وقال ترامب “إذا رفضت القيادة الإيرانية غصن الزيتون هذا واستمرت في مهاجمة جيرانها، فلن يكون أمامنا خيار سوى ممارسة ضغوط قصوى هائلة، وخفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر كما فعلتُ سابقا”.

(وكالات)