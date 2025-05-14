ترامب يصل قطر في أول زيارة.. ومصادر تتحدث عن نقاشات موسعة بشأن سوريا وغزة

الدوحة- “القدس العربي”:

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة القطرية، ضمن جولته الخليجية التي استهلها بالسعودية، وينتقل بعدها إلى الإمارات العربية المتحدة.

وتقدم الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مستقبلي الرئيس الأمريكي في مطار حمد الدولي، لدى نزوله من الطائرة الرئاسية التي رافق دخولها الأجواء القطرية سرب من المقاتلات التابعة لسلاح الجو الأميري القطري، وأقيمت له مراسيم استقبال رسمية في الديوان الأميري.

ويعد دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الثاني الذي يزور قطر، بعد أن زارها عام 2003، جورج بوش في أول زيارة يقوم بها إلى دولة خليجية منذ توليه منصبه وبعد الحرب على العراق. وكانت تلك الزيارة يومها أول زيارة لرئيس أمريكي إلى قطر، حيث اختتم حينذاك جولته الأوروبية والشرق الأوسطية التي شهدت مشاركته في قمة شرم الشيخ مع عدد من الزعماء العرب، والعقبة مع رئيسي الوزراء الإسرائيلي والفلسطيني.

وجولة ترامب الحالية إلى الخليج تعد الأولى له بولايته الثانية التي بدأت في يناير/ كانون الثاني الماضي. وتتواصل هذه الجولة حتى الجمعة، وتشمل أيضا الإمارات، بحسب بيان سابق للخارجية الأمريكية.

وكشفت مصادر دبلوماسية في العاصمة القطرية، أن ترامب يناقش مع أمير قطر والمسؤولين تفعيل قرار إلغاء العقوبات عن سوريا الذي أعلن عنه من السعودية.

وأكدت المصادر أن القيادتين القطرية والأمريكية، ستناقشان تفاصيل القرار الأمريكي بشأن إلغاء العقوبات عن سوريا، خصوصاً وأن قطر تعهدت بتقديم دعم مالي للقيادة السورية لدعم الشعب الذي عاني من العقوبات بسبب نظام بشار الأسد المخلوع.

وسبق أن تقدّمت دولة قطر بمبادرة لتغطية رواتب القطاع العام في سوريا، في خطوة اعتبرت نقطة تحوّل في مسار تعافي الاقتصاد السوري بعد عقود من الفساد و14 عاما من الصراع المتواصل.

وتُعد المبادرة القطرية أول ضخّ مالي خارجي مباشر لصالح الحكومة السورية الجديدة، في ظل ظروف مالية حرجة تشهدها البلاد، وتدهور كبير في مستوى الرواتب والخدمات العامة. وسبق أن أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية عن تفاصيل المنحة، موضحا أنها تبلغ 29 مليون دولار شهريا، وتمتد لثلاثة أشهر قابلة للتمديد. وتُصرف المنحة القطرية للعاملين في قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى المتقاعدين من غير العسكريين، كما أنها ستغطي نحو خمس إجمالي فاتورة الرواتب الحالية.

ويحضر الاجتماعات الثنائية عدد من المسؤولين التقنيين لضمان ترجمة قرار إلغاء العقوبات الأمريكية على سوريا. وأمام التطور الحاصل سيكون الملف السوري بحسب المصادر، نقطة هامة في جدول أعمال زيارة الرئيس الأمريكي لقطر. وتعكس زيارة ترامب لقطر، اهتمام البيت الأبيض بالدوحة، التي تعبر حليفاً استراتيجياً لواشنطن، خصوصاً وأن قطر أدت أدواراً محورية في المنطقة.

وترتبط دولة قطر باستثمارات ضخمة مع الولايات المتحدة الأمريكية، إذا استثمرت معها نحو 45 مليار دولار خلال الفترة من 2015 إلى 2020. كما تستضيف قطر أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في المنطقة.

ومن المقرر أن يزور الرئيس ترامب بحسب مصادر دبلوماسية أفراد القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر.

وأكد أمير قطر للرئيس ترامب، أن الدوحة ستشارك تجاربها بتنظيم كأس العالم 2022 مع الطواقم المنظمة لكأس العالم 2026 بأمريكا. وأضاف الشيخ تميم: “متحمسون جدا لمباحثاتنا التي ستشمل إحلال السلام في المنطقة وقضايا الاستثمار والطاقة.

من جانبه شكر الرئيس الأمريكي أميرَ دولة قطر “على كل شيء وعلى صداقتك وقيادتك والعمل الذي تقوم به رائع”. وخاطب ترامب الشيخ تميم بن حمد بالقول: “أنتم تساعدوننا في إحلال السلام بمناطق عدة مثل روسيا وأوكرانيا وسنرى تطورا في هذا الملف”.