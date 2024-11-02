ترامب يضع الأساس للطعن في نتائج انتخابات 2024 في حالة الخسارة

نيويورك: قضى المرشح الجمهوري دونالد ترامب شهورا في وضع الأساس للطعن في نتائج انتخابات عام 2024 إذا خسر، تماما كما فعل قبل أربعة أعوام.

وفي كل تجمع انتخابي، كان ترامب يحث أنصاره على منحه نصرا “أكبر من أن يتم التلاعب به”، ويقول لهم إن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن يخسر بها هي إذا قام الديمقراطيون بتزوير الانتخابات.

وقد رفض أن يقول ما إذا كان سيقبل النتائج بغض النظر عن النتيجة. وادعى أن عملية التزوير تجري بالفعل، مشيرا إلى ادعاءات مكشوفة أو نظريات ليس لها أي أساس في الواقع.

وقال ترامب في فعالية انتخابية في ولاية أريزونا في وقت متأخر من ليل الخميس: “الشيء الوحيد الذي يمكن أن يوقفنا هو الغش.. إنه الشيء الوحيد الذي يمكن أن يوقفنا”.

وفي عام 2020، أعلن ترامب فوزه من البيت الأبيض بشكل مبكر. وبدأ محاولات قانونية وسياسية لعكس خسارته أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن والتي بلغت ذروتها باقتحام أنصاره لمبنى الكابيتول في 6 يناير/ كانون الثاني 2021.

(د ب أ)