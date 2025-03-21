ترامب يطالب المحكمة العليا بالحد من صلاحيات قضائية تعرقل سياساته

واشنطن: طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحكمة العليا أمس الخميس بالحد من صلاحية القضاة الاتحاديين لإصدار أوامر قضائية تعرقل قرارات إدارته في جميع أنحاء البلاد، في أحدث مؤشر على التوتر بين الرئيس الجمهوري والسلطة القضائية الأمريكية.

وتنظر محاكم اتحادية في أكثر من مئة دعوى قضائية تطعن في مبادرات مختلفة لترامب وإدارته منذ عودته إلى الرئاسة في يناير/ كانون الثاني، وأصدر بعض القضاة أوامر قضائية على مستوى البلاد لعرقلة سياسات من بينها قراره وضع قيود على حق المواطنة بالولادة.

وذكر ترامب في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي “أوقفوا الأوامر القضائية الآن… قبل فوات الأوان”.

وأضاف “إذا لم يقم القاضي روبرتس والمحكمة العليا الأمريكية بإصلاح هذا الوضع الخطير وغير المسبوق فورا، فإن بلادنا ستكون في ورطة كبيرة!”.

جاءت أحدث تصريحات لترامب عقب انتقاد رئيس المحكمة العليا جون روبرتس له يوم الثلاثاء لمطالبته بعزل قاض اتحادي ينظر في طعن قانوني على رحلات ترحيل فنزويليين متهمين بالانتماء إلى عصابة. وتصاعد التوتر بين الرئيس والسلطة القضائية مع اصطدام صلاحياته التنفيذية بقيود قضائية.

وقال روبرتس “على مدار أكثر من قرنين، ترسّخ أن العزل ليس وسيلة مناسبة للاعتراض على قرار قضائي”. وأوضح أن الإجراء الصحيح هو تقديم استئناف.

وأصدر قضاة اتحاديون أوامر قضائية ضد قرارات إدارات رئاسية سابقة أيضا. وواجه سلف ترامب الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن عرقلة لبعض سياساته بسبب هذه العوائق القانونية من بينها أمر قضائي أمريكي ضد خطته لإلغاء ديون قروض طلابية بقيمة 430 مليار دولار، وهي سياسة أوقفتها المحكمة العليا في نهاية المطاف.

(رويترز)