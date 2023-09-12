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ترامب يطالب برد قاضية “التدخل في الانتخابات” تانيا تشوتكان

منذ ساعة واحدة

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

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نيويورك: قدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يوم الاثنين أوراقا قانونية تطالب برد قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية تانيا تشوتكان من تولي نظر قضية التدخل في الانتخابات الاتحادية.
وقال محامو ترامب إن القاضية أظهرت تحيزا ضده من شأنه أن يمنعه من الحصول على محاكمة عادلة، مستشهدين بتصريحات القاضية المتشددة في قضايا أخرى في أحداث 6 كانون الثاني/يناير، وفقا لصحيفة “نيويورك ديلي نيوز”.
وكتب محامي ترامب، تود بلانش، في مذكرة من تسع صفحات: “لقد اقترحت تشوتكان، فيما يتعلق بقضايا أخرى، أنه يجب محاكمة الرئيس ترامب وسجنه”. وأشار إلى أن “مثل هذه التصريحات، التي أدلت بها قبل بدء هذه القضية ودون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، هي بطبيعتها تنزع عنها الأهلية”.
واستشهد محامي ترامب ببيان الحكم الذي سخر من مهاجم مدان في 6 كانون الثاني/يناير لإظهاره “ولاء أعمى لرجل واحد، بالمناسبة، لا يزال خارج السجن حتى يومنا هذا”.
وأضاف بلانش أن “القانون والمصلحة العامة الساحقة في نزاهة هذا الإجراء التاريخي يتطلبان التنحي”.
وإذا لم توافق تشوتكان على التنحي من تلقاء نفسها، فإن ترامب سيطلب من محكمة الاستئناف في واشنطن العاصمة إبعادها عن القضية، وفقا للصحيفة.
وحددت تشوتكان موعدا لمحاكمة ترامب في 4 آذار/مارس وتعهدت بتحقيق العدالة في أقرب وقت ممكن.
(د ب أ/ت ك أ)

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