ترامب يطلب خفضا “فوريا” لمعدلات الفائدة

دافوس (سويسرا): طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس، في كلمة ألقاها عبر الإنترنت أمام عدد كبير من قادة الأعمال المشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، “خفض معدلات الفائدة بشكل فوري”، علما أن الاحتياطي الفدرالي سيجتمع الثلاثاء مع توقع أن يبقي معدلات الفائدة بلا تغيير.

وقال ترامب “مع أسعار النفط التي ستنخفض، أطالب بخفض معدلات الفائدة فورا وبالطريقة نفسها. يجب أن تنخفض في كل أنحاء العالم”.

وردا على سؤال في وقت لاحق من اليوم في المكتب البيضوي، قال الرئيس الأمريكي “عندما تنخفض أسعار النفط، ستنخفض الأسعار. وبالتالي لن يكون لدينا تضخم، وبذلك ستنخفض معدلات الفائدة”. وأضاف “عندما تنخفض أسعار النفط، سيكون كل شيء أرخص بالنسبة إلى الأمريكيين، وحتى بالنسبة إلى العالم”.

وردا على سؤال حول ما سيفعله إذا لم يخفض الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة، قال ترامب إنه سيصدر “بيانا قويا”. وتوقع أن يستمع المسؤولون إلى آرائه، مضيفا أنه سيفكر في التحدث إلى رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول إذا لزم الأمر.

وتابع ترامب “أعتقد أنني أعرف أسعار الفائدة أفضل بكثير مما يعرفونه هم. وأعتقد أنني أعرف بالتأكيد أفضل بكثير من الشخص المسؤول في المقام الأول عن اتخاذ هذا القرار”.

وخلال حملته للانتخابات الرئاسية، استهدف ترامب مرارا رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الذي كان عيّنه خلال فترة ولايته الأولى، متهما إياه بالعمل لمصلحة الديمقراطيين.

والاحتياطي الفدرالي مفوض من الكونغرس بالتصرف باستقلالية للتعامل مع التضخم والبطالة، من خلال أداة أساسية هي التحكم بمعدلات الفائدة.

ولكن ترامب رأى في الثامن من أغسطس/ آب الماضي أن “الرئيس يفترض على الأقل أن تكون له كلمته” في السياسة النقدية، مضيفا “أعتقد أن لدي حدسا أفضل في العديد من الحالات من الذين يديرون الاحتياطي الفدرالي أو رئيسه”.

ولمح الملياردير الجمهوري قبل إعادة انتخابه إلى أنه قد لا ينتظر انتهاء ولاية جيروم باول على رأس الاحتياطي الفدرالي في مايو/ أيار 2026 لعزله من منصبه، قبل أن يعود ويتدارك الأمر.

(أ ف ب)