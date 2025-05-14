ترامب يطلب دعما قطريا في المفاوضات النووية مع إيران

أنقرة: طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعما من قطر بشأن المفاوضات النووية الجارية بين الولايات المتحدة وإيران.

ووصل ترامب إلى قطر الأربعاء ضمن جولته في الشرق الأوسط، وشارك في مأدبة عشاء أقامها الأمير تميم بن حمد آل ثاني، في الدوحة.

وأكد ترامب في تصريحات على هامش الزيارة رغبته في إيجاد حل سلمي لبرنامج إيران النووي، مشيرًا إلى أن القرار في هذا الشأن بات الآن في طهران.

وعبّر عن أمله أن يسهم أمير قطر في التوصل إلى اتفاق في المفاوضات النووية الجارية مع إيران.

وقال: “إنه وضع خطير. نريد أن نفعل الشيء الصحيح. نريد أن نفعل شيئا قد ينقذ ربما حياة الملايين من الناس. هكذا تبدأ هذه الأمور ثم تخرج عن السيطرة”.

وأشار ترامب إلى أن قطر عملت بشكل وثيق مع الولايات المتحدة أثناء المفاوضات النووية، مؤكدًا رغبته في أن تنتهي المفاوضات سلميا.

ولفت الانتباه إلى دور قطر في إفراج حركة حماس عن الجندي عيدان ألكسندر، الحامل للجنسيتين الأمريكية والإسرائيلية في غزة، قبل يومين، وشكر الدوحة على مساعدتها في هذا الشأن.

والأحد، استضافت العاصمة العُمانية مسقط جولة رابعة من المباحثات بين واشنطن وطهران، قال عنها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في حديث للتلفزيون الإيراني الرسمي، إنها كانت “أكثر جدية وصعوبة من سابقاتها”.

واستؤنفت المحادثات بين طهران وواشنطن في 12 أبريل/ نيسان الماضي، بعد أن أرسل ترامب في مارس/ آذار المنصرم، رسالة مباشرة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، دعاه فيها إلى بدء مفاوضات نووية جديدة، وهدّد ضمنيا باستخدام القوة.

بدورها، ردّت طهران على الرسالة عبر قنوات دبلوماسية في سلطنة عُمان، ومن ثم عقدت 3 جولات تفاوض غير مباشرة في مسقط وروما، أعلنت فيها واشنطن وطهران إحراز “تقدم ملموس”.

(الأناضول)