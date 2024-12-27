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ترامب يطلب من المحكمة العليا تأجيل حظر “تيك توك”

27 - ديسمبر - 2024

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نيويورك: طلب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب من المحكمة العليا في الولايات المتحدة يوم الجمعة، إيقاف الحظر المحتمل على تطبيق “تيك توك” من الدخول إلى حيز التنفيذ حتى تتمكن إدارته من متابعة “حل سياسي” للقضية.

وجاء طلب ترامب في الوقت الذي قدمت فيه شركة “تيك توك” وإدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن مذكرات متعارضة إلى المحكمة، حيث تطلب الشركة من المحكمة إلغاء قانون يمكن أن يحظر المنصة بحلول 19 يناير/ كانون الثاني المقبل، بينما أكدت الحكومة الأمريكية على موقفها بأن القانون ضروري للقضاء على تهديد للأمن القومي.

(أ ب)

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