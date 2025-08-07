ترامب يطلب من المحكمة العليا رفع القيود على مداهمات الهجرة

واشنطن: لجأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المحكمة العليا الأمريكية اليوم الخميس في محاولة للدفاع عن مداهماتها على المهاجرين بعد أن منعت قاضية اتحادية في لوس أنجلوس أجهزة إنفاذ القانون من تصنيف الأفراد على أساس العرق أو اللغة خلال ملاحقة المراد ترحيلهم.

وطلبت وزارة العدل من المحكمة العليا في دعوى طارئة رفع أمر القاضية الذي يمنع المسؤولين مؤقتا من إيقاف أو احتجاز الأشخاص دون “اشتباه على أسس معقولة” بأنهم في البلاد بشكل غير قانوني، بالاعتماد فقط على شكلهم أو انتمائهم العرقي أو إذا كانوا يتحدثون الإسبانية أو الإنكليزية بلكنة.

وينطبق أمر القاضية على الولاية القضائية لمحكمتها وتشمل جزءا كبيرا من جنوب كاليفورنيا.

(رويترز)