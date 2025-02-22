ترامب يطلب من ماسك المضي بقوة أكبر في تنفيذ الإصلاحات

واشنطن: أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت عن رغبته بأن يمضي مستشاره الملياردير إيلون ماسك بقوة أكبر في تنفيذ حملته الإصلاحية لتقليص نفقات الحكومة الفدرالية.

وقال ترامب في منشور على منصته “تروث سوشال” إن “إيلون يقوم بعمل رائع، لكنني أود أن أراه يتصرف بجرأة أكبر … تذكروا، لدينا بلد يجب إنقاذه”. وكان ترامب قد عين ماسك مسؤولا عن وزارة الكفاءة الحكومية لخفض الإنفاق العام.

يقود ماسك، أغنى رجل في العالم ومن أبرز داعمي ترامب، حملة أدت إلى صرف مجموعات كبيرة من الموظفين الفدراليين.

وفي أحدث عمليات الصرف التي تم الإعلان عنها الجمعة، ستخفض وزارة الدفاع الأمريكية قوتها العاملة المدنية بنسبة 5% على الأقل اعتبارا من الأسبوع المقبل.

كما بدأت إدارة ترامب في فصل موظفين وعمال فدراليين آخرين كانوا في وضع اختبار.

ورفض قاض الخميس دعوى نقابية تطالب بوقف طرد آلاف الموظفين بشكل مؤقت.

ووزارة الكفاءة الحكومية “دوج” التي يديرها ماسك هي كيان يملك صلاحية على كل القطاعات الفدرالية، وقوبلت حملة خفض الانفاق الحكومي بردود فعل معارضة وحزمة من الاحكام القضائية المضادة.

(أ ف ب)