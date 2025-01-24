ترامب يطلق عمليات طرد جماعي لمهاجرين غير نظاميين بترحيل المئات منهم في طائرات عسكرية

العلم الأمريكي والمكسيكي يرفرفان على طول الحدود بين البلدين. في اليوم الأول لعودته إلى منصبه، أعلن ترامب حالة الطوارئ الوطنية على الحدود الجنوبية لصد ما أسماه "الغزو الكارثي لبلادنا" (أ ف ب)

واشنطن: أوقفت السلطات الأميركية 538 مهاجرا غير نظامي ورحّلت المئات في عملية جماعية، على ما أعلنت الناطقة باسم الرئيس دونالد ترامب بعد أيام قليلة من توليه ولايته الثانية.

ويأتي هذا الإعلان فيما يقوم الرئيس الأميركي الجديد بأول رحلة له الجمعة إلى كارولاينا الشمالية (جنوب شرق) وكاليفورنيا (غرب) معقل الديموقراطيين، وهما ولايتان ضربتهما كوارث طبيعية أثار بشأنها الزعيم الجمهوري جدلا.

وقالت كارولاين ليفيت في منشور على منصة إكس، إنّ “إدارة ترامب أوقفت 538 مهاجرا مجرما غير نظامي”، مضيفة أنّه تمّ ترحيل “المئات” في طائرات عسكرية.

وأضافت أنّ “أكبر عملية ترحيل في التاريخ جارية. قطعت وعود وتمّ الوفاء بها”.

المتحدثة باسم ترامب: أكبر عملية ترحيل في التاريخ جارية..تم اعتقال 538 مهاجرا غير نظامي وترحيل المئات في عملية جماعية

كانت وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية أعلنت اعتقال أكثر من 170 ألف مهاجر غير نظامي في عام 2023، بمتوسط نحو 476 يوميا.

ووقع الرئيس ترامب العديد من المراسيم لكبح الهجرة غير الشرعية بعدما تولى المنصب الاثنين الماضي. ويسمح الآن مجددا لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك باعتقال المهاجرين غير الشرعيين في أماكن حساسة مثل الكنائس أو المدارس أو المستشفيات، وهو تحول عن الترتيبات التي كانت مطبقة في عهد الرئيس السابق جو بايدن.

وثمة مخاوف في المجتمعات ذات نسبة المهاجرين المرتفعة، مما سميت “أكبر عملية ترحيل” في تاريخ الولايات المتحدة، والتي أعلن ترامب عنها خلال الحملة الانتخابية.

غير أن قاضيا في ولاية واشنطن اعترض أمس الخميس، محاولة ترامب تقييد منح الجنسية بالولادة لفئات معينة.

وكان ترامب وعد بشنّ حملة صارمة على الهجرة غير النظامية خلال حملته الانتخابية، وبدأ ولايته الثانية بسلسلة من القرارات التنفيذية التي تهدف إلى إصلاح عملية الدخول إلى الولايات المتحدة.

وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية أعلنت اعتقال أكثر من 170 ألف مهاجر غير نظامي في 2023، بمتوسط نحو 476 يوميا.

وفي هذا السياق، وقّع قرارات لإعلان “حالة طوارئ وطنية” عند الحدود الجنوبية، كما أعلن نشر المزيد من القوات في المنطقة، متعهّدا ترحيل “أجانب مجرمين”.

وفي وقت مبكر الخميس، قال حاكم مدينة نيووارك راس ج. باراكا في بيان، إنّ عناصر من هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك “دهموا مبنى محليا… والقوا القبض على سكان لا يحملون وثائق بالإضافة إلى مواطنين، من دون إبراز مذكّرة” توقيف.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، وافق الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون على مشروع قانون لتوسيع فترة الحبس الاحتياطي للمشتبه بهم الأجانب.

صلاحيات واسعة

وقد منحت إدار ترامب، الوكالات الفيدرالية سلطة واسعة لتكثيف جهود ترحيل المهاجرين من الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الخميس، أن بنيامين هوفمان القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي، أصدر مذكرة توسع سلطات الوكالات الفيدرالية في اتخاذ إجراءات ضد المهاجرين.

عقب حفل تنصيب ترامب، تم إلغاء تطبيق CBP One الذي كان يتيح للمهاجرين دخول البلاد بطرق قانونية.

وتضمنت المذكرة خططا لمنح العديد من الوكالات الفيدرالية بما في ذلك إدارة مكافحة المخدرات ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات وإدارات أخرى، صلاحيات واسعة النطاق لترحيل المهاجرين.

وأغلقت السلطات الأمريكية معبر مدينة إل باسو بولاية تكساس الحدودي مع المكسيك، عقب حفل تنصيب الرئيس ترامب الاثنين.

كما أعلنت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية أنه عقب حفل تنصيب ترامب، تم إلغاء تطبيق CBP One الذي كان يتيح للمهاجرين دخول البلاد بطرق قانونية.

أول رحلة

على صعيد آخر، أعلن ترامب خلال مقابلة مع محطة “فوكس نيوز” مساء الخميس، أنّه “يفضّل عدم” فرض رسوم جمركية على الصين، في تراجع كبير عن وعوده المتكرّرة باستهداف القوة الاقتصادية الكبرى المنافسة للولايات المتحدة برسوم جمركية مرتفعة على وارداتها.

وقال “لدينا نفوذ كبير جدا على الصين، يتمثّل في التعريفات الجمركية، وأُفضّل ألا أضطر إلى استخدامها”.

وفي رد على ذلك أكدت الصين الجمعة أنّه يمكن حلّ الخلافات التجارية مع الولايات المتحدة “عبر الحوار والتشاور”.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ في مؤتمر صحافي دوري، إنّ “التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة مفيد للطرفين”.

وبعد توليه منصبه الإثنين، قال ترامب إنّ الرسوم الجمركية البالغة 10 في المئة على كل الواردات الصينية قد تدخل حيّز التنفيذ في الأول من شباط/فبراير.

وفي المقابلة نفسها، قال ترامب إنه يريد إعادة الاتصال بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون “الرجل الذكي” الذي التقاه ثلاث مرات خلال فترة ولايته الأولى لكن من دون إحراز تقدم بشأن القضية النووية.

من جهة أخرى، يقوم ترامب بصفته الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة بأول رحلة له في البلاد تشمل خصوصا كاليفورنيا التي يريد حاكمها قيادة “المقاومة” في وجه الرئيس الذي هدد بقطع المساعدات الفدرالية لمكافحة الحرائق في لوس أنجليس.

وتشمل الرحلة أيضا ولاية كارولاينا الشمالية التي ضربها في تشرين الأول/أكتوبر، في خضم حملة الانتخابات الرئاسية، الإعصار “هيلين” الذي خلف 104 قتلى.

وكان دونالد ترامب انتقد بشدة طريقة إدارة الأزمة من جانب الرئيس السابق جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، منافسته الديموقراطية في الانتخابات.

هدف مفضل لترامب

ويضع الملياردير البالغ 78 عاما الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ، وهي وكالة فدرالية للاستجابة للكوارث الطبيعية، نصب عينيه.

وقال ترامب لمحطة “فوكس نيوز” إن هذه الهيئة “ستكون موضوع نقاش كبير قريبا، لأنني أفضل أن أرى الولايات تهتم بمشكلاتها الخاصة”.

وفي المقابلة نفسها، كرر تهديداته ضد سلطات كاليفورنيا قائلا “لا أعتقد أنه يجب أن نعطي كاليفورنيا أي شيء حتى يتركوا (المسؤولون) المياه تتدفق” بعد ادعائه بأن هناك صماما في شمال كاليفورنيا يمكن تشغيله لإطلاق مليارات الليترات من المياه في الولاية.

وذكرت الصحافة أن حاكم الولاية غافين نيوسوم سيكون في استقبال الرئيس عند نزوله من الطائرة، على جري العادة.

ويعد هذا الحاكم الديموقراطي أحد الأهداف المفضلة للرئيس الجمهوري الذي وصفه بأنه “أحمق” في مقابلته الأربعاء مع “فوكس نيوز”.

وقدّم الحاكم نفسه كواحد من كبار معارضي دونالد ترامب. وهو يرغب في “الدفاع عن الدستور ودعم سيادة القانون”.

(وكالات)