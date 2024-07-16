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ترامب يظهر في مؤتمر الحزب الجمهوري واضعا ضمادة على أذنه

16 - يوليو - 2024

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ظهر دونالد ترامب في الليلة الأولى للمؤتمر الوطني للحزب الجمهوري وسط تصفيق حار من أنصار الحزب بعد يومين من إصابته في أذنه اليمنى برصاصة قاتل محتمل.

ودخل ترامب مقر المؤتمر في وسط مدينة ميلووكي وهو يضع ضمادة سميكة على أذنه بينما هتف الحشد “كفاح! كفاح! كفاح” ورفعوا قبضات أيديهم، محاكين رد فعله في اللحظات التي أعقبت إصابته.

ووجه لهم الرئيس السابق الشكر وجلس بجانب بعض أبنائه والسناتور جيه دي فانس، الذي اختاره ترامب لمنصب نائب الرئيس في وقت سابق من الاثنين.

ومن المقرر أن يقبل ترامب رسميا ترشيح الحزب في خطاب يلقيه في توقيت يحظى بأعلى نسبة مشاهدة تلفزيونية يوم الخميس وسيواجه الرئيس الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الخامس من نوفمبر تشرين الثاني.

(رويترز)

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