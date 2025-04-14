اقتصاد | أسواق

ترامب يعتزم الإعلان عن رسوم جمركية على أشباه الموصلات

منذ ساعة واحدة

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واشنطن: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد أنه سيعلن “خلال الأسبوع المقبل” عن فرض رسوم جمركية جديدة على أشباه الموصلات التي تدخل الولايات المتحدة.

وقال الرئيس الأمريكي للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية “سيتم فرض الرسوم الجمركية في مستقبل غير بعيد”. وعندما سُئل عن قيمة الرسوم، قال “سأعلن عنها خلال الأسبوع المقبل”.

وذكر ترامب السبت أنه سيقدم الاثنين إجابة “محددة جدا” حول هذا الشأن، في حين قال وزير التجارة هاورد لوتنيك إن الرسوم على أشباه الموصلات قد تدخل حيّز التنفيذ “في غضون شهر أو شهرين”.

(أ ف ب)

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