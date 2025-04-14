ترامب يعتزم الإعلان عن رسوم جمركية على أشباه الموصلات

واشنطن: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد أنه سيعلن “خلال الأسبوع المقبل” عن فرض رسوم جمركية جديدة على أشباه الموصلات التي تدخل الولايات المتحدة.

وقال الرئيس الأمريكي للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية “سيتم فرض الرسوم الجمركية في مستقبل غير بعيد”. وعندما سُئل عن قيمة الرسوم، قال “سأعلن عنها خلال الأسبوع المقبل”.

وذكر ترامب السبت أنه سيقدم الاثنين إجابة “محددة جدا” حول هذا الشأن، في حين قال وزير التجارة هاورد لوتنيك إن الرسوم على أشباه الموصلات قد تدخل حيّز التنفيذ “في غضون شهر أو شهرين”.

(أ ف ب)