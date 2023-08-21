سياسة | دولي | الولايات المتحدة

ترامب يعتزم تسليم نفسه الخميس في قضية انتخابات جورجيا

منذ 37 دقيقة

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واشنطن:  نقلت شبكة سي.إن.إن عن مصادر قولها إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يعتزم تسليم نفسه في سجن مقاطعة فولتون بولاية جورجيا يوم الخميس.

وفي لائحة اتهام من 98 صفحة في جورجيا تم الكشف عنها الأسبوع الماضي، وُجهت إلى ترامب و18 متهما آخرين 41 تهمة جنائية إجمالا فيما يتعلق بالجهود المبذولة لإلغاء نتائج انتخابات 2020 في الولاية.

وقال مكتب قائد الشرطة المحلي في وقت سابق من يوم الإثنين إنه عندما يستسلم ترامب سيكون هناك “إغلاق صارم” للمنطقة المحيطة بالسجن الواقع في شارع رايس.

ولم يُذكر موعد استسلام ترامب.

(رويترز)

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