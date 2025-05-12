ترامب يعتزم توقيع أمر تنفيذي لخفض أسعار الأدوية

واشنطن: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد إنه سيوقّع أمرا تنفيذيا لخفض أسعار الأدوية الموصوفة والمنتجات الصيدلانية.

وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: “سيجري خفض أسعار الأدوية الموصوفة والمنتجات الصيدلانية، على الفور تقريبا، بنسبة ما بين 30 إلى 80%، وسترتفع في جميع أنحاء العالم من أجل تحقيق المساواة، ولأول مرة منذ سنوات عديدة، تحقيق العدالة لأمريكا!”.

وقال الرئيس الأمريكي إنه سيوقّع الأمر التنفيذي، الذي قال إنه سيكون “من بين الأكثر أهمية” في تاريخ الولايات المتحدة، في الساعة 9 صباحا (13:00 بتوقيت غرينتش) اليوم الإثنين.

وفي وقت سابق من الأسبوع، وعد ترامب بإعلان “مدوٍّ”. وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية في ذلك الوقت أن الإعلان سيتعلق بأسعار الأدوية.

وفي الولايات المتحدة، لا يوجد حاليا تنظيم مركزي لأسعار الأدوية ينطبق على جميع الأدوية. وتلعب صناعة الأدوية الدور الأهم في تحديد تكلفة الدواء، ويعتبر التأثير الحكومي محدودا.

ويؤدي هذا إلى أسعار مرتفعة للغاية في بعض الأحيان لبعض الأدوية. والعديد من الأدوية في الولايات المتحدة باهظة الثمن بشكل خاص مقارنة بالدول الأخرى.

ولم يتضح على الفور كيف سيعمل أمر ترامب، مع توقع ردّ فعل عنيف من شركات الأدوية.

وكان ترامب قد حاول خفض أسعار الأدوية خلال فترة ولايته الأولى.

وكانت الخطة في ذلك الوقت هي توفير أدوية مثل الأنسولين وقلم إبينفرين بخصومات للأشخاص ذوي الدخل المنخفض، واستخدام الأسعار الدولية المنخفضة لدفع ثمن بعض الأدوية المقدّمة بموجب برنامج التأمين الحكومي “ميدكير” لكبار السنّ.

ولم يتم تنفيذ الاقتراح أبدا بسبب معارضة قانونية وسياسية.

وجاء في منشور ترامب يوم الأحد أنه سيحاول هذه المرة خفض الأسعار من خلال “تطبيق سياسة الدولة الأكثر تفضيلا، حيث ستدفع الولايات المتحدة نفس السعر الذي تدفعه الدولة التي تدفع أقل سعر في أي مكان في العالم”.

وأشار الرئيس الجمهوري إلى أن الديمقراطيين عارضوا خفض الأسعار.

وفي الواقع، كان تنظيم الأدوية أحد القضايا المركزية لسلف ترامب، الديمقراطي جو بايدن. في عام 2022، حيث وقّع بايدن حزمة تشريعية رئيسية سمحت أيضا لبرنامج “ميدكير” بالتفاوض على أسعار أدوية معينة. وتم اعتبار إجراء بايدن على أنه علامة فارقة.

