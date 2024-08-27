ترامب يعتزم ضم إيلون ماسك إلى حكومته 

واشنطن: قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اليوم الإثنين، إنه سيضم إيلون ماسك إلى حكومته إذا كان لدى أغنى شخص في العالم الوقت لذلك، مضيفا أن الدور الذي يمكن أن يلعبه رئيس شركتي تيسلا وسبيس إكس هو الاستشاري الاتحادي لخفض التكاليف.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن ترامب قوله في مقابلة مع الصحافي شون ريان، ومدح ماسك باعتباره عبقريا: “سأضمه إلى الحكومة بالتأكيد، لكنني لا أعرف كيف سيمكنه فعل ذلك مع كل الأشياء التي يفعلها”.

وأضاف ترامب: “لكنه يمكن أن يتقلد منصبا استشاريا لصالح هذا البلد ويمنحك بعض الأفكار الجيدة للغاية في مجال الذكاء الاصطناعي على سبيل المثال”.

(د ب أ)