ترامب يعتزم لقاء الشرع في السعودية قبل التوجه إلى قطر

الرياض: من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، في السعودية، في أعقاب إعلان مفاجئ عن نية الولايات المتحدة رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، التي تقودها حاليًا حكومة ذات خلفية إسلامية.

جاء هذا القرار رغم استمرار المخاوف بشأن العلاقات السابقة بين بعض القادة السوريين وتنظيم “القاعدة”.

ورغم هذه التحفظات، قال ترامب، في خطاب ألقاه الثلاثاء من العاصمة الرياض، إنه سيقوم برفع العقوبات المفروضة على سوريا، معلنًا موافقته على لقاء الرئيس السوري الشرع، الذي يزور الرياض للمشاركة في اجتماعات مجلس التعاون الخليجي.

وقد تميز اليوم الأول من جولة ترامب الخليجية، التي تمتد لأربعة أيام، بحفل استقبال فاخر وصفقات تجارية كبيرة، شملت تعهدًا سعوديًا باستثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى صفقة أسلحة أمريكية للمملكة بقيمة 142 مليار دولار.

وفي وقت لاحق من اليوم، من المقرر أن يغادر ترامب الرياض متجهًا إلى الدوحة، عاصمة قطر، في زيارة رسمية يلتقي خلالها بأمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ومسؤولين حكوميين.

ويتوقع أن تعلن قطر، الحليف الإستراتيجي لواشنطن، استثمارات ضخمة في الولايات المتحدة بمئات المليارات من الدولارات.

تعارض إسرائيل، حليفة واشنطن، رفع العقوبات عن سوريا، إلا أن ترامب صرّح بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان شجعاه على اتخاذ هذه الخطوة، لاعتقادهما بأنها ستفتح بابًا لاستقرار جديد في المنطقة.

وسيراقب المراقبون الدوليون عن كثب لقاء ترامب المرتقب مع الرئيس الشرع، لتقييم مدى جدية واشنطن في إعادة بناء العلاقات مع دمشق.

يُذكر أن الشرع كان سابقًا من قيادات تنظيم “القاعدة”، إلا أنه أعلن انفصاله عن التنظيم عام 2016. وفي ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته، قاد قوات المعارضة التي أطاحت بالرئيس السابق بشار الأسد.

طائرة قطرية تثير الجدل في واشنطن

زيارة ترامب إلى الدوحة تأتي أيضًا في ظل إعلان البيت الأبيض، هذا الأسبوع، عن قبول الولايات المتحدة طائرة فاخرة من طراز بوينغ 747-8 كهدية من الحكومة القطرية، سيتم تجهيزها لتكون طائرة رئاسية (إير فورس وان).

HUGE NEWS.#Trump confirms in #Saudi that he will “order” the “cessation” of sanctions on #Syria “to give them a chance at greatness.” He receives a standing ovation from the entire ballroom. pic.twitter.com/UhmRd1foiT — Charles Lister (@Charles_Lister) May 13, 2025

ومن المقرر أن تُمنح الطائرة لاحقًا إلى مكتبة ترامب الرئاسية، ما يجعلها واحدة من أغلى الهدايا التي تتلقاها الحكومة الأمريكية على الإطلاق.

وأثار هذا الإعلان جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية الأمريكية، حيث أعرب نواب من الحزبين عن مخاوف أمنية وأخلاقية، وحذر بعضهم من احتمال وجود شبهة فساد، حتى وإن لم يكن هناك “مقابل مباشر” لتلك الهدية.

وفيما لم تُكشف بعد التفاصيل الدقيقة حول الاستثمارات القطرية المرتقبة، أفاد مصدر مطلع بأنه من المتوقع أن تعلن الخطوط الجوية القطرية عن صفقة كبرى لشراء نحو 100 طائرة ذات بدن عريض من شركة بوينغ الأمريكية.

بعد الانتهاء من زيارة قطر، من المقرر أن يتوجه ترامب إلى أبوظبي، يوم الخميس، حيث سيلتقي بقادة الإمارات العربية المتحدة. ومن المتوقع أن يعود إلى واشنطن يوم الجمعة، لكن ترامب أشار إلى إمكانية التوجه إلى تركيا لحضور اجتماع محتمل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

(رويترز)