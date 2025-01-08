ترامب يعتزم مناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا مع بوتين.. ويأمل أن تنتهي قبل 6 أشهر

واشنطن: قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه يخطط لمناقشة الجهود المبذولة لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وخلال مؤتمر صحفي، في مقر إقامته في مارا لاغو بولاية فلوريدا، رجّح ترامب أن يتم عقد هذا الاجتماع بعد تنصيبه، في 20 يناير/كانون الثاني. وعندما سئل من قبل أحد الصحفيين عن توقيت المناقشة المحتملة، امتنع عن إعطاء تاريخ محدد، ولكنه قال: “أعلم أن بوتين يرغب في الاجتماع”.

كما أعرب ترامب عن أمله في أن تنتهي الحرب في غضون ستة أشهر.

وأضاف: “أرجو أن تنتهي قبل ستة أشهر”.

وخلال حملته الانتخابية، كان ترامب يشيد غالباً بعلاقته مع بوتين، وادعى أنه يمكنه إنهاء الحرب في أوكرانيا “في غضون 24 ساعة”، دون أن يكشف عن أي تفاصيل حول هذا الادعاء.

ومنذ ما يقرب من ثلاث سنوات، تقاوم أوكرانيا الغزو الروسي الشامل بمساعدة غربية.

وتخشى كييف أنه عندما يتولى ترامب منصبه، في 20 يناير/كانون الثاني، يتم تقليص المساعدات الأمريكية بشكل كبير.

وفي خطاب رأس السنة، وجّه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نداء إلى واشنطن لعدم قطع المساعدات عن أوكرانيا.

(د ب أ)