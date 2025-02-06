ترامب يعد الفلسطينيين بـ«منازل جديدة» خارج غزة… وخطة إسرائيلية لـ «المغادرة الطوعية»

واشنطن ـ لندن ـ غزة ـ «القدس العربي» ووكالات: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، على جدّية مقترحه بالاستيلاء على غزة وتهجير أهلها، فيما بدأت دولة الاحتلال في وضع خطة لتسهيل “المغادرة الطوعية” لسكان القطاع.

وشدّد ترامب على أنّ “الولايات المتّحدة ستتسلّم من إسرائيل قطاع غزة بعد انتهاء القتال”، وأنّه “لن تكون هناك حاجة لجنود أمريكيين” لتنفيذ هذه الفكرة.

جاء هذا فيما قال مسؤول في البيت الأبيض إن الإدارة الأمريكية ستفرض عقوبات مالية وأخرى متعلقة بالتأشيرات على الأفراد وأسرهم الذين يساعدون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بشأن مواطنين أمريكيين أو حلفاء للولايات المتحدة.

وقال ترامب أمس أيضاً إن فلسطينيي القطاع سيهجّرون حتى “يعاد توطينهم في مجتمعات أكثر أمنًا وجمالاً بكثير، مع منازل جديدة وحديثة في المنطقة”.

ولاقت إسرائيل هذا الموقف، وأعلنت على لسان وزير الدفاع يسرائيل كاتس أنها بدأت وضع خطة لتسهيل “المغادرة الطوعية” لسكان غزة، و”ستشمل الخطة خيارات الخروج من المعابر البرية، بالإضافة إلى الترتيبات الخاصة للمغادرة عبر البحر والجو”.

وتواجه الحكومات العربية ودولة فلسطين مخططات تهجير الفلسطينيين بتحرك دبلوماسي واسع.

وجددت الرئاسة الفلسطينية رفضها للخطة، وقال الناطق الرسمي باسمها، نبيل أبو ردينة، إن “فلسطين بأرضها وتاريخها ومقدساتها ليست للبيع”.

وعلمت “القدس العربي” أنه في إطار التصدي لهذه الخطة، يُدرس إرسال اللجنة العربية السداسية، التي تضم وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية وقطر والإمارات وفلسطين للقيام بجولة أوروبية، وإجراء اتصالات ولقاءات مع مسؤولي الإدارة الأمريكية ضمن المحاولات الرامية لوقف تنفيذ المخطط الخطير.

ودعا القيادي في حركة “حماس” محمود مرداوي، في بيان، إلى “تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتشكيل جبهة وطنية موحدة تضع استراتيجية شاملة لمواجهة التهديدات المحدقة بغزة وفلسطين بشكل عام”.

وتواصل التنديد الدولي والعربي بمواقف ترامب، وأبرز الانتقادات التي وُجهت له صدرت عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي أكد أنه “من الضروري تجنب أي شكل من أشكال التطهير العرقي”، مذكّرًا بـ”حق الفلسطينيين في العيش ببساطة كبشر على أرضهم”.

كما رفض وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، اقتراح كاتس بخصوص استقبال إسبانيا لفلسطينيين في حال تهجيرهم من غزة.

وكان كاتس قد قال إن إسبانيا وأيرلندا والنرويج، التي اعترفت العام الماضي بالدولة الفلسطينية “ملزمة قانوناً بالسماح لأي مقيم في غزة بدخول أراضيها”.

وانعكست تصريحات ترامب على اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين الذي بذل الوسطاء العرب فيه جهودًا كبيرة حتى تم التوصل إليه.

وفيما بدا أنه موقف يستمد قوّته من الدعم المطلق الذي يوفره ترامب للحكومة الإسرائيلية، نقل موقع “واللا” أمس عن مسؤولين أمريكيين أن نتنياهو أكد خلال محادثاته في واشنطن رغبته في تمديد المرحلة الأولى من اتفاق غزة.

وقال مسؤولون أمريكيون للموقع إن نتنياهو أشار خلال محادثاته في واشنطن إلى نيته الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية، وإنه ينوي عرض إنهاء الحرب والإفراج عن سجناء لم توافق إسرائيل عليهم سابقًا، لكنه “يطالب في المقابل بتخلي “حماس” عن السلطة في غزة ومغادرة كبار قادتها للخارج”.

وبين مصدر إسرائيلي للموقع إنه إذا لم توافق “حماس” على عدم السيطرة على غزة فلن تنسحب إسرائيل من محور “فيلادلفيا”.

وحسب صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، سيجتمع المجلس الأمني والسياسي الثلاثاء المقبل لبحث المرحلة الثانية من الاتفاق، في حين ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه من المقرر أن يغادر وفد إسرائيلي إلى العاصمة القطرية الدوحة السبت لاستكمال المفاوضات، على أن تتسلم إسرائيل اليوم الجمعة قائمة بأسماء المحتجزين الذين سيتم الإفراج عنهم.