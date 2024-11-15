ترامب يعد بـ”جيش قوي”و بـ”إنهاء الحروب”

واشنطن: وعد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بأن يكون للولايات المتحدة “جيش قوي”، وبإنهاء الحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا، في حين أكدت وزارتا الدفاع والخارجية الأمريكيتان أن انتقال السلطة بين الديموقراطيين والجمهوريين سيكون سلساً.

وفي خطاب ألقاه بمعقله في مارالاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا، أشاد الرئيس المنتخب بتعييناته في وزارة الصحة والعدل والدفاع وبلجنة “الكفاءة الحكومية” التي عهد بها إلى إيلون ماسك.

وقال ترامب: “علينا أن نعود دولة عظيمة ذات ضرائب منخفضة وجيش قوي. علينا أن نهتم بقواتنا المسلحة. لقد فعلنا ذلك من قبل، وعلينا أن نفعل ذلك مرة أخرى”، منتقداً الإنفاق الأمريكي “الضخم” في أفغانستان بين عامي 2001 و2021.

ووعد ترامب بـ “العمل على الشرق الأوسط، و(بأن) يعمل بجدية كبيرة على روسيا وأوكرانيا”، لأن “هذا يجب أن يتوقف”.

وقد عهد الرئيس المنتخب إلى إيلون ماسك مهمة اقتراح تخفيضات بحوالى 2000 مليار دولار من إنفاق الحكومة الفدرالية، بما في ذلك احتمال إلغاء العديد من المناصب في وزارة الدفاع الأمريكية.

ومن المتوقع أن يجري وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن محادثات مع خليفته المعيّن ماركو روبيو بشأن المرحلة الانتقالية، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الخميس، في حين وعد البنتاغون أيضاً بعملية انتقال “هادئة” و”ناجحة”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل للصحافيين: “ليس لدي شك في أنه، في الأسابيع المقبلة، ستكون هناك تبادلات كافية” بين روبيو وبلينكن.

وأعلن ترامب، الأربعاء، أنه اختار روبيو وزيراً للخارجية. وقال، في بيان، إن السناتور عن فلوريدا، البالغ 53 عاماً، والمعروف بمواقفه العدائية ضد الصين وإيران، سيكون “مدافعاً شرساً عن أمتنا وصديقاً حقيقياً لحلفائنا ومحارباً شجاعاً لن يتراجع أبداً في مواجهة خصومنا”.

أما وزارة الدفاع، التي تقود القوات المسلحة للقوة العسكرية الرائدة في العالم، فقد وعدت نائبة المتحدثة باسمها سابرينا سينغ بـ”بذل كل ما في وسعنا لضمان انتقال منظم وهادئ”، دون أن تشير إلى أي اتصالات بين الوزير المنتهية ولايته لويد أوستن، والمرشح لخلافته بيت هيغسيث.

وفي حال تأكد تعيين هيغسيث من جانب مجلس الشيوخ، سيتولى الرجل، البالغ 44 عاماً، قيادة 3,4 ملايين جندي ومدني، ويرأس وزارة ذات ميزانية سنوية مذهلة تزيد عن 850 مليار دولار.

(أ ف ب)