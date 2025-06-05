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ترامب يعرب عن “استياء بالغ” من انتقادات إيلون ماسك- (فيديو)

منذ 15 دقيقة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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واشنطن: أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس عن “استياء بالغ” من الانتقادات التي وجّهها إيلون ماسك لمشروع قانون الموازنة الضخم، مشيرا إلى أنه غير واثق من استمرار العلاقة الجيدة التي تربطه بحليفه المقرب.

وقال ترامب للصحافيين في المكتب البيضوي خلال استقباله المستشار الألماني فريدريش ميرتس “إيلون وأنا جمعتنا علاقة رائعة. لا أعرف ما اذا ستبقى كذلك. لقد فوجئت”.

وكان أغنى أغنياء العالم وجه انتقادات إلى مشروع الموازنة بعد أيام من مغادرته منصبه على رأس هيئة الكفاءة الحكومية في إدارة الرئيس الجمهوري.

(وكالات)

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