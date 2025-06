ترامب يعرب عن “استياء بالغ” من انتقادات إيلون ماسك- (فيديو)

واشنطن: أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس عن “استياء بالغ” من الانتقادات التي وجّهها إيلون ماسك لمشروع قانون الموازنة الضخم، مشيرا إلى أنه غير واثق من استمرار العلاقة الجيدة التي تربطه بحليفه المقرب.

وقال ترامب للصحافيين في المكتب البيضوي خلال استقباله المستشار الألماني فريدريش ميرتس “إيلون وأنا جمعتنا علاقة رائعة. لا أعرف ما اذا ستبقى كذلك. لقد فوجئت”.

Trump on Elon Musk: “You saw a man who was very happy when he stood behind the Oval desk. Even with a black eye. I said, do you want a little makeup? He said, ‘No, I don’t think so,’ which is interesting … Elon and I had a great relationship. I don’t know if we will anymore.” pic.twitter.com/I1IEo1ocuS

