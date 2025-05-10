ترامب يعزل أمينة مكتبة الكونغرس من منصبها

واشنطن: أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزل أمينة مكتبة الكونغرس كارلا هايدن من منصبها الذي كانت أول امرأة وأول أمريكية من أصل إفريقي تتولاه.

واتهم البيت الأبيض هايدن بتقديم مبادرات “مثيرة للقلق” لتعزيز التنوع والمساواة والشمول و”وضع كتب غير مناسبة للأطفال في المكتبة”.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحافيين “نحن لا نعتقد أنها كانت تخدم مصالح دافعي الضرائب الأمريكيين على نحو جيد، لذلك تم عزلها من منصبها، ومن حق الرئيس أن يفعل ذلك”.

لكن هذه الخطوة أثارت ردود فعل غاضبة من جانب الديمقراطيين الذين اتهموا ترامب بمحاولة إسكات الأصوات المعارضة.

وقال حكيم جيفريز، زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، إن إقالة هايدن “عار وأحدث جهود (ترامب) المستمرة لحظر الكتب وتبييض صفحة التاريخ الأمريكي وإعادة عقارب الساعة إلى الوراء”.

أضاف في بيان “مكتبة الكونغرس هي مكتبة الشعب. وستكون هناك محاسبة عاجلا وليس آجلا على هذا الاعتداء غير المسبوق على أسلوب الحياة الأمريكي”.

وكان مارتن هاينريش، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية نيو مكسيكو، قد نشر رسالة بريد إلكتروني مساء الخميس تتضمن تبليغا بإنهاء عمل كارلا هايدن كأمينة مكتبة الكونغرس “بأثر فوري”.

وأشاد هاينريش بإدارة هايدن لمكتبة “كانت مفتوحة أمام جميع لأمريكيين، شخصيا وعبر الإنترنت”.

ورُشحت هايدن عام 2016 لإدارة أكبر مكتبة في العالم، لكنها تعرضت لانتقادات من المحافظين، بمن فيهم أعضاء “مؤسسة المساءلة الأمريكية” الذين اتهموها بالسعي لـ”تلقين أطفال أمريكا أيديولوجيات جنسية متطرفة”.

وقبل ساعات من الإقالة، كتبت المؤسسة على مواقع التواصل الاجتماعي أن “كارلا هايدن من اتباع الصحوة ومعادية لترامب وتروج للأطفال المتحولين جنسيا. حان الوقت لطردها وتوظيف شخص جديد”.

وكان من المقرر أن تنتهي العام المقبل ولاية هايدن كأمينة مكتبة الكونغرس التي تستمر عشر سنوات.

وتُقدم المكتبة الأبحاث والمعلومات اللازمة للعملية التشريعية، بالإضافة إلى إدارة مجموعة ضخمة من الكتب والأفلام والتسجيلات الصوتية وغيرها من المواد.

وأمين مكتبة الكونغرس مسؤول عن وضع سياساتها وإدارة موظفيها، بالإضافة إلى الإشراف على مكتب حقوق النشر الأمريكي وتعيين شاعر الدولة.

(أ ف ب)