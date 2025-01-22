ترامب يعفو عن مؤسس “طريق الحرير” المتهم بتوزيع المخدرات على الإنترنت- (تدوينة)

واشنطن- “القدس العربي”: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إنه وقّع على عفو كامل عن روس أولبريخت، مؤسس موقع “طريق الحرير” الإلكتروني الفضائحي، وذلك تنفيذا لوعد انتخابي قطعه للناخبين الليبرتاريين.

ونشر ترامب على موقع Truth Social أنه اتصل بوالدة أولبريخت لإبلاغها بالعفو.

وكتب ترامب على منصته الخاصة “لقد كان الحثالة الذين عملوا على إدانته من نفس المجانين الذين شاركوا في تسليح الحكومة ضدي في العصر الحديث. لقد حُكم عليه بالسجن مدى الحياة مرتين، بالإضافة إلى 40 عامًا. إنه أمر سخيف”.

وأسس أولبريخت موقع طريق الحرير، الذي كان بمثابة سوق سوداء على الإنترنت للمخدرات، مثل الهيروين والكوكايين، وغيرها من المواد غير المشروعة. وقد أدين في عام 2015 بسبع تهم تتعلق بالموقع، بما في ذلك توزيع المخدرات على الإنترنت، والانخراط في مشروع إجرامي مستمر.

وحُكِم على أولبريخت بالسجن مدى الحياة ، وأصبح إطلاق سراحه سبباً في حشد العديد من الليبرتاريين. وتحدث ترامب في مايو/ أيار في المؤتمر الوطني الليبرتاري في واشنطن، حيث سعى إلى توسيع نطاق جاذبيته من خلال الوعد بتخفيف عقوبة أولبريخت إلى المدة التي قضاها في أول يوم له في منصبه.

وقالت رئيسة اللجنة الوطنية الليبرالية أنجيلا ماكاردل في بيان يوم الثلاثاء: ” كان روس أولبريخت سجينًا سياسيًا ليبراليًا لأكثر من عقد من الزمان. وأنا فخورة بأن أقول إن إنقاذ حياته كان أحد أهم أولوياتنا وقد أتى ذلك بثماره أخيرًا”.