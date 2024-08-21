ترامب يعقد أول تجمع انتخابي له في الهواء الطلق منذ محاولة اغتياله

واشنطن: يعقد دونالد ترامب الأربعاء في ولاية كارولاينا الشمالية أول تجمع انتخابي له في الهواء الطلق منذ تعرضه لمحاولة اغتيال قبل شهر.

وتقوم السلطات بتعزيز الإجراءات الأمنية للفعالية المرتقبة بعد الظهر في متحف الطيران في آشبورو بكارولاينا الشمالية، وبينها استخدام الزجاج المقاوم للرصاص في محيط المنصة التي سيعتليها المرشح الجمهوري، على ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤولين أمنيين ومن الحملة.

وكان جهاز الاستخبارات قد أوصى بأن يمتنع ترامب عن إقامة الفعاليات في أماكن مفتوحة بعد إخفاق الوكالة المكلفة حماية الرؤساء والمرشحين في الحؤول دون إطلاق مسلح النار عليه من أحد الأسطح خلال تجمع في باتلر بولاية بنسيلفانيا، ما أدى إلى جرح ترامب في الأذن ومقتل أحد الحاضرين.

وكان ترامب الذي عقد قرابة 12 تجمعا انتخابيا في مواقع مغلقة منذ الهجوم، أعلن صراحة أنه يريد العودة إلى تنظيم فعاليات في أماكن مفتوحة. في 31 تموز/ يوليو قال لأنصاره خلال تجمع في هاريسبرغ بولاية بنسيلفانيا “لن نتخلى عن التجمعات في أماكن مفتوحة”.

قبل أيام نشر ترامب (78 عاما) على شبكات التواصل الاجتماعي أنه سيواصل إقامة فعاليات في أماكن مفتوحة مضيفا أن “جهاز الاستخبارات وافق على تعزيز عملياته بشكل كبير. إنهم قادرون على القيام بذلك”.

ولا يعلق جهاز الاستخبارات علنا عادة على العمليات الأمنية ولم يردّ على طلب تأكيد استخدام الزجاج المقاوم للرصاص ووسائل أمنية معززة أخرى.

ويخطط فريق الحماية لأن يتحدث ترامب من خلف حاجز زجاجي شفاف واقٍ خاص أمام آلاف الحاضرين في التجمع في أشبورو، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن إكزامينر الثلاثاء، نقلاً عن مصدر مطلع بشكل مباشر على التدابير الأمنية.

ويشبه الزجاج ذلك المستخدم في سيارة الليموزين الرئاسية، والمصمم لحماية ركابها في حال إطلاق نار بحسب الصحيفة.

ويأتي تجمع ترامب في اليوم الثالث لمؤتمر الحزب الديمقراطي المنعقد في شيكاغو حيث أقام مسؤولو الأمن طوقا أمنيا مشددا في محيط التجمع الذي سيسمي رسميا كامالا هاريس مرشحة الحزب للانتخابات الرئاسية بعد انسحاب الرئيس جو بايدن من السباق.

والشهر الماضي تم تشديد التدابير الأمنية خلال انعقاد مؤتمر الحزب الجمهوري في ميلووكي بولاية ويسكونسن بعد أيام قليلة على محاولة الاغتيال.

ومن المتوقع أن يعتلي ترامب المنصة في متحف الطيران وقاعة المشاهير في كارولاينا الشمالية، مع المرشح لمنصب نائب الرئيس على بطاقته جاي. دي. فانس. ونشر المتحف صورا لمدرجات أقيمت لاستيعاب آلاف الضيوف، كما ينقل حسابه على فيسبوك تعليمات من حملة ترامب-فانس تقول إن “هذا الحدث سيكون في مكان مفتوح”.

وتعد ولاية كارولاينا الشمالية الواقعة جنوبا إحدى الولايات القليلة المتوقع أن تحسم نتيجة انتخابات الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر.

(أ ف ب)