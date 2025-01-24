سياسة | دولي | الولايات المتحدة

ترامب يعلن أنه قد يلغي الوكالة الفدرالية لإدارة الكوارث

24 - يناير - 2025

دونالد ترامب يتحدث أثناء زيارته لحي تضرر من إعصار هيلين في سوانانوا بولاية نورث كارولينا في 24 يناير 2025

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آشفيل (الولايات المتحدة): أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة أنه سيعمد “ربما الى إلغاء” الوكالة الفدرالية لإدارة الاعاصير والحرائق والكوارث الأخرى، وخصوصا أنه يريد التحكم في شكل كبير في توزيع المساعدة الفدرالية في حال وقوع كوارث طبيعية.

وقال الرئيس الجمهوري خلال زيارته كارولاينا الشمالية: “سأوقع أمرا تنفيذيا للبدء بإصلاح عميق، وإصلاح الوكالة الفدرالية لإدارة الكوارث أو ربما الغائها”.

وكان ترامب هدد بالكف عن مساعدة كاليفورنيا، الولاية المحسوبة على الديموقراطيين، في عملية مكافحة الحرائق في لوس انجليس.

ويستهدف ترامب منذ أشهر الوكالة المذكورة. وكان أكد خلال ولايته الأولى (2017-2021) انها “تعمل في شكل سليم”.

وخلال حملته الانتخابية الأخيرة، وجه الملياردير (78 عاما) انتقادات شديدة الى سلفه جو بايدن ووكالة إدارة الكوارث، متهما اياهما بتجاهل مناطق منكوبة ضربها الإعصار هيلين في كارولاينا الشمالية لمجرد أنها تصوت للجمهوريين.

لكن ترامب لم يقدم أي دليل على صحة اتهاماته.

وفي الآونة الاخيرة، توعد بوقف المساعدات الفدرالية للتصدي للحرائق في لوس انجليس، بحجة أن كاليفورنيا أوقفت وصول كميات المياه الضرورية لأنظمة مكافحة الحرائق، الامر الذي حرص خبراء على نفيه.

(أ ف ب)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يناير 24, 2025 الساعة 6:28 م

    هههه كملت معاك يا ترامب الصهيوني حتى النخاع سمسار البيت الأسود الصهيوني الأمريكي يا انريكي 😁😎

    رد

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