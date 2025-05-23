سياسة | دولي | الولايات المتحدة

ترامب يعلن إتمام عملية تبادل كبيرة للسجناء بين روسيا وأوكرانيا

23 - مايو - 2025

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واشنطن: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة إتمام عملية تبادل كبيرة للسجناء بين أوكرانيا وروسيا.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشال: “اكتملت للتو عملية تبادل سجناء كبيرة بين روسيا وأوكرانيا. تهانينا للطرفين على هذه المفاوضات. هل يُفضي هذا إلى أمرٍ مهم؟”.

ويأتي إعلان ترامب عقب اتفاق موسكو وكييف خلال محادثات في إسطنبول هذا الشهر على تبادل ألف أسير من كل جانب.

وأجرى البلدان عمليات تبادل أسرى عدة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/ فبراير 2022.

وأطلق كل من الجانبين سراح 205 جنود أسرى في عملية تبادل مماثلة في وقت سابق هذا الشهر.

وفي سياق منفصل، أعلن الكرملين هذا الأسبوع أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وترامب ناقشا صفقة تبادل أسرى بين الولايات المتحدة وروسيا.

ورفض بوتين مساعي الرئيس الأمريكي لوقف إطلاق نار فوري في أوكرانيا.

(أ ف ب)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    مايو 23, 2025 الساعة 12:23 م

    ههه يحاول هذا الذي يريد أن يسرق أرض غزة ويجعل منها منتجعا سياحيا له بامتياز فلا تجتاز أن ينتزع انتصار وهميا لوقف الحرب الأوكرانية وهو الذي قال أنه سيوقفها خلال يوم يا قوم 😁😅🔥🚀

    رد

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