ترامب يعلن اتفاقا تجاريا “ضخما” مع اليابان

طوكيو: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء اتفاقا تجاريا “ضخما” مع اليابان يمثّل اختراقا مهما بالنسبة إلى أبرز شركاء الولايات المتحدة التجاريين في وقت يسعون لإبرام اتفاقات قبل نهاية الشهر.

وفي محاولة لخفض العجز التجاري الهائل في بلاده، تعهّد الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية عقابية على عشرات البلدان ما لم تتوصل إلى اتفاقات مع واشنطن بحلول الأول من آب/ أغسطس.

وباتت اليابان حاليا خامس دولة توقع اتفاقا مع واشنطن بعد بريطانيا وفيتنام وإندونيسيا والفيلبين، بعدما تعهّد ترامب في نيسان/ أبريل أنه سيتوصل إلى “90 اتفاقا خلال 90 يوما”.

وكتب على منصته “تروث سوشال”: “استكملنا اتفاقا ضخما مع اليابان، لعله الاتفاق الأكبر على الإطلاق”.

وأفاد بأنه بموجب الاتفاق، “ستستثمر اليابان، بناء على توجيهاتي، 550 مليار دولار في الولايات المتحدة التي ستحصل على 90% من الأرباح”.

ولم يقدّم تفاصيل إضافية عن خطة الاستثمار غير التقليدية، لكنه قال إنها “ستحدث مئات آلاف الوظائف”.

وتخضع الصادرات اليابانية في الأساس لرسوم جمركية نسبتها 10 في المئة، كانت سترتفع إلى 25 في المئة في الأول من آب/ أغسطس لو أن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق.

وكانت رسوم نسبتها 25 بالمئة على السيارات اليابانية، وهو قطاع يساهم في ثمانية بالمئة من الوظائف اليابانية، مفروضة أصلا، إضافة إلى 50 بالمئة على الصلب والألومنيوم.

وذكر رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا أنه تم الآن خفض الرسوم على السيارات بنسبة 15 بالمئة، ما أدى إلى ارتفاع أسهم السيارات اليابانية. وارتفعت أسهم كل من “تويوتا” و”ميتسوبيشي” بحوالى 14 بالمئة.

وقال للصحافيين: “نحن أول بلد في العام يخفض الرسوم الجمركية على السيارات وقطعها مع عدم فرض قيود على الكميات”.

وتابع: “من خلال حماية ما ينبغي حمايته، واصلنا المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق يتوافق مع المصالح الوطنية لكل من اليابان والولايات المتحدة”.

وأضاف: “عبر هذا الاتفاق مع الرئيس ترامب، أعتقد أننا تمكنا من إتمام اتفاق من هذا النوع”.

واردات الأرز

لكن المفاوض الياباني ريوسي أكازاوا الذي توصل إلى الاتفاق في ثامن زيارة له إلى واشنطن، قال إن الرسوم الجمركية البالغة نسبتها 50 بالمئة على الصلب والألومنيوم، ستبقى.

وأضاف أن زيادة الإنفاق الدفاعي الياباني الذي يضغط ترامب من أجله، غير مشمول في الاتفاق.

وقال ترامب الثلاثاء إن اليابان وافقت أيضا على “فتح (أسواق) البلاد أمام التجارة بما في ذلك السيارات والشاحنات والأرز ومنتجات زراعية معيّنة أخرى وغير ذلك”.

وتعد واردات الأرز مسألة حساسة في اليابان، وسبق لحكومة إيشيبا التي خسرت الغالبية في مجلس المستشارين الموازي لمجلس الشيوخ في انتخابات الأحد، أن استبعدت تقديم أي تنازلات في هذا المجال.

وتستورد اليابان حاليا 770 ألف طن من الأرز غير الخاضع لرسوم جمركية بموجب التزاماتها المنصوص عليها في منظمة التجارة العالمية، وقال إيشيبا إنها ستستورد المزيد من الحبوب من الولايات المتحدة في هذا الإطار.

وقال إيشيبا الأربعاء إن الاتفاق لا “يضحّي” بقطاع الزراعة الياباني.

ورحّب رئيس مجلس التجارة الخارجية الياباني تاتسوو ياسوناغا بإعلان الاتفاق التجاري لكنه أشار إلى أن دوائر المال والأعمال في حاجة إلى الاطلاع على التفاصيل لتقييم تأثيره.

وصرّح: “أشيد بدرجة كبيرة بحقيقة أنه تم تحقيق هذه العتبة الرئيسية وتبديد الأمور الغامضة التي شعرت الشركات الخاصة بالقلق حيالها”.

وأفادت ناومي أومورا، وهي ناخبة تبلغ 80 عاما، بأنه “أمر مخيّب للآمال أن تكون اليابان غير قادرة على التحرّك بقوة أكثر” تجاه الولايات المتحدة.

واعتبر تيتسوو مومياما (81 عاما) أن إيشيبا “انتهى… إنه توقيت جيد له ليرحل”.

وذكرت تقارير إعلامية الأربعاء أن رئيس الوزراء ينوي التنحي بعد الهزيمة الانتخابية.

محادثات مع الصين

يواجه ترامب ضغوطا للتوصل إلى اتفاقات تجارية بعدما تعهّد بمجموعة من الاتفاقات قبيل المهلة النهائية التي حددها.

وعرض البيت الأبيض الثلاثاء أيضا تفاصيل اتفاق مع إندونيسيا التي ستخفف بموجبها القيود على تصدير المعادن الأساسية وتخضع لرسوم جمركية نسبتها 19 بالمئة، مقارنة بالنسبة التي هددها بها ترامب والبالغة 32 بالمئة.

كما أكد ترامب أنه سيتم خفض الرسوم الجمركية على الفيلبين، وهي دول أخرى تقيم تحالفا استراتيجيا مع الولايات المتحدة، بنقطة مئوية فقط إلى 19 بالمئة بعدما استضاف رئيسها فرديناند ماركوس.

لكن المفاوضات ما زالت جارية مع الشركاء التجاريين الأكبر للولايات المتحدة: الصين وكندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي.

وأفاد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الثلاثاء بأنه سيجتمع مع مسؤولين صينيين في ستوكهولم الأسبوع المقبل للبحث في مسألة الرسوم الجمركية.

وتبادلت واشنطن وبكين فرض رسوم مرتفعة على صادرات البلدين في وقت سابق هذا العام بلغت مستويات مئوية.

لكنّ الطرفين اتفقا خلال محادثات في جنيف في أيار/ مايو على خفضها مؤقتا حتى 12 آب/ أغسطس.

(أ ف ب)