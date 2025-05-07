ترامب يعلن السماح بالاحتجاجات الداعمة لفلسطين خلال مونديال 2026

واشنطن: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيتم السماح بالاحتجاجات الداعمة لفلسطين في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 والتي ستقام في بلاده بالتشارك مع كندا والمكسيك.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو في البيت الأبيض، الأربعاء.

وأوضح ترامب أنه لن يتم منع الاحتجاجات المحتملة المؤيدة للفلسطينيين خلال بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة.

وقال ترامب في هذا الخصوص: “للناس الحق في الاحتجاج. ولكن يجب أن يكون ذلك بطريقة معقولة”.

وتستضيف الولايات المتحدة بالتشارك مع كندا والمكسيك، بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في الفترة من 11 يونيو/ حزيران إلى 19 يوليو/ تموز.

ومن المتوقع أن يدخل أكثر من 8 ملايين من مشجعي كرة القدم إلى الولايات المتحدة لحضور البطولة.

(الأناضول)