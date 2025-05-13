ترامب يعلن رفع العقوبات عن سوريا- (فيديو)

الرياض: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء أنه سيرفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، مشيرا إلى أنها أدت دورا مهما لكن حان الوقت الآن لها للمضي قدما.

وقال ترامب خلال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي بالرياض “سآمر برفع العقوبات عن سوريا لمنحها فرصة للتألق”.

وأضاف “حان وقت تألقها. سنوقف جميع (العقوبات). حظا سعيدا يا سوريا، أظهري لنا شيئا مميزا للغاية”.

HUGE NEWS.#Trump confirms in #Saudi that he will “order” the “cessation” of sanctions on #Syria “to give them a chance at greatness.” He receives a standing ovation from the entire ballroom. pic.twitter.com/UhmRd1foiT — Charles Lister (@Charles_Lister) May 13, 2025

ورحب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ترحب بتصريحات الرئيس الأمريكي.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، ذكر مسؤول في البيت الأبيض أن ترامب وافق على الاجتماع مع الرئيس السوري أحمد الشرع في السعودية غدا الأربعاء.

(رويترز)