ترامب يعلن رفع العقوبات عن سوريا- (فيديو)

13 - مايو - 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلقي كلمة خلال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي بالرياض

الرياض: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء أنه سيرفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، مشيرا إلى أنها أدت دورا مهما لكن حان الوقت الآن لها للمضي قدما.

وقال ترامب خلال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي بالرياض “سآمر برفع العقوبات عن سوريا لمنحها فرصة للتألق”.

وأضاف “حان وقت تألقها. سنوقف جميع (العقوبات). حظا سعيدا يا سوريا، أظهري لنا شيئا مميزا للغاية”.

ورحب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ترحب بتصريحات الرئيس الأمريكي.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، ذكر مسؤول في البيت الأبيض أن ترامب وافق على الاجتماع مع الرئيس السوري أحمد الشرع في السعودية غدا الأربعاء.

(رويترز)

  1. يقول polishman:
    مايو 13, 2025 الساعة 9:47 م

    الكلمة ألان للمبررين ، يالله ابداو يرحمكم الله

  2. يقول عربي:
    مايو 13, 2025 الساعة 10:02 م

    خطوة جيدة

