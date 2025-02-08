ترامب يلغي التصاريح الأمنية لبايدن: “جو.. أنت مطرود”

واشنطن- “القدس العربي”: قال الرئيس الأمريكي دونالد نرامب إنه سيقوم بإلغاء التصريح الأمني للرئيس السابق جو بايدن وإيقاف إحاطات الاستخبارات اليومية للقائد الأعلى السابق.

وأعلن ترامب في منشور على موقع Truth Social يوم الجمعة: “ليست هناك حاجة لاستمرار جو بايدن في الحصول على معلومات سرية. لذلك، نقوم على الفور بإلغاء التصاريح الأمنية لجو بايدن، ووقف إحاطاته الاستخباراتية اليومية”.

وقال ترامب إن سلفه وضع سابقة في عام 2021 “عندما أصدر تعليماته لمجتمع الاستخبارات بمنع الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة من الوصول إلى تفاصيل تتعلق بالأمن القومي، وهي مجاملة مقدمة للرؤساء السابقين”.

وقال بايدن في ذلك الوقت: “أعتقد فقط أنه لا توجد حاجة إلى إحاطته بالمعلومات الاستخباراتية. ما قيمة إحاطته بالمعلومات الاستخباراتية؟ ما هو التأثير الذي قد يحدثه على الإطلاق، بخلاف حقيقة أنه قد يتسلل ويقول شيئًا ما؟”.

وأشار ترامب أيضًا إلى تقرير المستشار الخاص روبرت هور لعام 2024، والذي قدم رؤى حول تعامل بايدن مع المواد السرية.

وقال ترامب في المنشور: “كشف تقرير هور أن بايدن يعاني من “ضعف الذاكرة”، وحتى في “ذروة عطائه”، لا يمكن الوثوق به فيما يتعلق بالمعلومات الحساسة. سأحمي دائمًا أمننا القومي – جو، أنت مطرود. لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى!”.

ومنذ توليه منصبه في يناير/ كانون الثاني الماضي، ألغى ترامب أيضًا تدابير أمنية مختلفة لمسؤولين آخرين انتقدوه، والذين تلقوا جميعًا في مرحلة ما تهديدات مزعومة من إيران بعد مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني عام 2020.

أنهى ترامب حماية جهاز الخدمة السرية لمستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون الشهر الماضي. كما ألغى الحماية الأمنية لوزير الخارجية السابق مايك بومبيو، حسبما ذكرت صحيفة ذا هيل .

وألغى وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث التصريح الأمني وتفاصيل الأمن لرئيس هيئة الأركان المشتركة السابق الجنرال المتقاعد مارك ميلي.

وقام ترامب أيضًا خلال هذا الأسبوع بسحب تفاصيل الأمن الخاصة بوزير الدفاع السابق مارك إسبر.