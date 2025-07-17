ترامب يعلن موافقة كوكاكولا على استخدام السكر الطبيعي في مشروبها داخل أمريكا

واشنطن: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، إن شركة كوكاكولا وافقت على استخدام السكر الطبيعي المستخرج من القصب في مشروبها الغازي الرئيسي داخل الولايات المتحدة، بناء على اقتراح منه، رغم أن الشركة لم تؤكد هذا القرار بشكل رسمي.

وأي تحوّل من استخدام شراب الذرة عالي الفركتوز في مشروب كوكاكولا المباع في الولايات المتحدة، سيجعل الشركة أكثر توافقا مع ممارساتها في دول أخرى مثل المكسيك وأستراليا، حيث يستخدم السكر الطبيعي، لكن هذا التغيير لن يؤثر على مشروب ترامب المفضل، دايت كولا، الذي يحتوي على مادة الأسبارتام كمحلٍّ خال من السعرات الحرارية.

وكتب ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي: “لقد تحدثت إلى شركة كوكاكولا بشأن استخدام السكر الطبيعي في مشروب كوكاكولا داخل الولايات المتحدة، وقد وافقوا على ذلك. أودّ أن أشكر جميع من هم في موقع المسؤولية في كوكاكولا. إنها خطوة جيدة جدا من جانبهم… سترون. إنه ببساطة أفضل!”.

بدورها، قالت متحدثة باسم كوكاكولا، التي تتخذ من مدينة أتلانتا مقرا لها، إن الشركة تقدر حماسة الرئيس ترامب، ووعدت بالكشف قريبا عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بالتحديثات التي ستطرأ على منتجاتها.

ولم توضح كوكاكولا مزيدا من التفاصيل، لكن الشركة كانت على مدار سنوات ترضي محبي السكر الطبيعي في أمريكا من خلال استيراد زجاجات “كوكاكولا المكسيكية” المصنوعة بالسكر منذ عام 2005.

ويحتمل أن يؤثر هذا التغيير المحتمل في سياسة الإنتاج على مزارعي الذرة الأمريكيين، حيث يستخدم إنتاجهم بشكل أساسي في إنتاج المحليات الصناعية.

(أ ب)