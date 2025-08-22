ترامب يعلن موعد ومكان قرعة مونديال 2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جيه.دي. فانس ورئيس الفيفا جياني إنفانتينو، في المكتب البيضاوي، 22 أغسطس 2025

واشنطن: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة أن مركز جون إف. كينيدي للفنون الأدائية في واشنطن سيستضيف قرعة كأس العالم لكرة القدم 2026 في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وقال ترامب في المكتب البيضاوي يرافقه نائبه جيه.دي. فانس وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم “إنه لشرف عظيم أن نحضر هذا الحدث العالمي وهذه المجموعة الرائعة من الناس وهؤلاء الرياضيين المذهلين – أفضل الرياضيين في العالم – إلى المركز الثقافي لعاصمة بلادنا”.

وقال إنفانتينو قبل السماح لترامب بحمل كأس العالم “نحن نوحد العالم، سيادة الرئيس، نوحد العالم، هنا في أمريكا، ونحن فخورون للغاية بذلك”.

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق اليوم أن كأس العالم 2026 سيكون لها مكتب في أهم مكان للفنون يقع في قلب العاصمة الأمريكية.

وقال ترامب للصحافيين في واشنطن “سيكون المكتب الرئيسي لكأس العالم في مركز كينيدي”.

ويأتي إعلان ترامب في الوقت الذي يشرف فيه على مشروع تجديد مركز كينيدي بتكلفة 257 مليون دولار، والذي قال ترامب إنه سيكون محور احتفالات الذكرى السنوية 250 لتأسيس الولايات المتحدة العام المقبل.

قال ترامب: “إننا ننفق الكثير من المال، بحكمة، لجعله جميلا حقا. وسيعود جميلا مرة أخرى”.

وستكون كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الأولى التي تضم 48 فريقا وستتضمن 104 مباريات.

وستستضيف كندا 13 مباراة منها عشر في دور المجموعات مقسمة بالتساوي بين تورونتو وفانكوفر. كما ستستضيف المكسيك 13 مباراة، منها عشر في دور المجموعات في مكسيكو سيتي ووادي الحجارة ومونتيري.

أما بقية مباريات البطولة، فستقام في 11 مدينة في أنحاء الولايات المتحدة.

وبدأ الفيفا بالفعل في الاستعداد للبطولة التي تقام كل أربع سنوات، حيث أنشأ مكاتب ميدانية في ميامي وبرج ترامب في نيويورك.

