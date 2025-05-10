ترامب يعلن وقفا “شاملا وفوريا” لإطلاق النار بين الهند وباكستان

واشنطن: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الهند وباكستان، عقب تبادل هجمات دموية بين القوتين النوويتين.

وقال ترامب في منشور عبر منصته تروث سوشال “بعد ليلة طويلة من المحادثات التي توسّطت فيها الولايات المتحدة، يسعدني أن أُعلن أنّ الهند وباكستان اتفقتا على وقف إطلاق نار شامل وفوري”، مشيدا بالبلدين “للجوئهما إلى المنطق السليم والذكاء العظيم”.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنّ الاتفاق جاء بعد مفاوضات مكثّفة أجراها هو ونائب الرئيس جاي دي فانس مع رئيسي الوزراء الهندي ناريندرا مودي والباكستاني شهباز شريف ومسؤولين كبار آخرين.

وقال عبر إكس “يسعدني أن أعلن أن حكومتي الهند وباكستان اتفقتا على وقف فوري لإطلاق النار وبدء محادثات بشأن مجموعة واسعة من القضايا في موقع محايد”.

وأكدت الهند وباكستان التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، عقب محادثات جرت بوساطة أمريكية، لإنهاء الصراع بين البلدين.

نحو 30 دولة شاركت في الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى وقف إطلاق نار بين الهند وباكستان

وقال وزير الخارجية الباكستاني محمد اسحق دار لقناة جيو الإخبارية إن باكستان والهند اتفقتا على وقف إطلاق نار “كامل وليس جزئيا”، مضيفا أن نحو 30 دولة شاركت في الجهود الدبلوماسية التي حققت تلك النتيجة.

غير أنّ مصدرا في الحكومة الهندية أفاد بأن الدولتَين لا تعتزمان حاليا البحث في أي من المواضيع الخلافية بينهما باستثناء وقف إطلاق النار.

وجاء الإعلان في يوم تزايدت فيه المخاوف من احتمال استخدام الترسانات النووية للدولتين، إذ قال الجيش الباكستاني إن أعلى هيئة عسكرية ومدنية تشرف على أسلحته النووية ستعقد اجتماعا.

لكن وزير الدفاع الباكستاني قال في وقت لاحق إنه لم يتحدد موعد لعقد مثل هذا الاجتماع.

في الوقت نفسه، أبدى مسؤولون من الجانبين استعدادهم في الوقت الحالي للتراجع بعد تبادل إطلاق النار اليوم، في حين ارتفع عدد القتلى المدنيين على جانبي الحدود إلى 66.

وتصاعد التوتر بين الهند وباكستان في 22 أبريل/ نيسان الماضي، عقب إطلاق مسلحين النار على سائحين في بلدة باهالغام بإقليم “جامو وكشمير” الخاضع للإدارة الهندية، ما أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة آخرين.

(وكالات)