ترامب يعمل في خدمة طلبات السيارات بمطعم ماكدونالدز- (شاهد)

بنسلفانيا- “القدس العربي”: جلس الرئيس السابق دونالد ترامب، الأحد، خلف “الكاونتر” في أحد فروع مطعم ماكدونالدز في ولاية بنسلفانيا، ليعمل في خدمة طلبات السيارات لفترة قصيرة، بعد أن أمضى أسابيع وهو يسخر من تجربة نائبة الرئيس كامالا هاريس السابقة في سلسلة الوجبات السريعة.
واستبدل ترامب سترته الرسمية بالزي الخاص بالمطعم في أحد فروع ماكدونالدز في مقاطعة باكز، وعمل في طهي البطاطا المقلية، وسلّم طلبًا إلى أحد الزبائن في خدمة الطلبات الخارجية.
وتوقف الرئيس السابق عند سلسلة مطاعم الوجبات السريعة قبل اجتماع مجلس المدينة في لانكستر بولاية بنسلفانيا في وقت لاحق من يوم الأحد. ومن المتوقع أن يحضر مباراة بيتسبرغ ستيلرز ضد نيويورك جيتس مساء الأحد، وفقا لصحيفة “ذا هيل”.
كان ترامب منشغلاً منذ أسابيع بتجربة هاريس السابقة في العمل في ماكدونالدز أثناء دراستها في الكلية.
وكانت حملة هاريس قد أطلقت إعلانًا في أغسطس/آب الماضي يسلط الضوء على نشأة نائب الرئيس في محاولة لجذب الناخبين من الطبقة المتوسطة.
وأشار الإعلان إلى أن هاريس عملت في ماكدونالدز أثناء حصولها على شهادتها الجامعية في جامعة هوارد، كما أشارت إلى هذه التجربة خلال الحملات السابقة.
وأشار ترامب وحلفاؤه مرارا إلى أن هاريس لم تعمل بالفعل في ماكدونالدز لأن الشركة لم تكن مدرجة في سيرتها الذاتية.
وقال ترامب مازحا يوم الأحد: “لقد عملت الآن لمدة 15 دقيقة أكثر من كامالا”.
Great man you deserve to be president of United States
He is really a great man ……. America should be proud of him .. He will give us a new world . He do not worship cows and rats
He can do anything but not saying No to his masters in what so called Israel
المجرم الحقير يحاول دعم ماكدونالدز
بسبب مقاطعة الكثير من الناس لهذا المطعم. ماكدونالدز يقدم وجبات اكل مجانية لجنود الصهاينة الذين نكلوا بأهلنا في غزة. ترامب يساند الصهاينة وأقول لبعض المعلقين هنا الذين يمجدون في الحقير في بعض التعليقات باللغة الإنجليزية:
Shame on you for supporting Trump who supports the Zionists in killing our children in Gaza. You are just brainwashed, Trump hates all Arabs and Muslims.