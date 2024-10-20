ترامب يعمل في خدمة طلبات السيارات بمطعم ماكدونالدز- (شاهد)

بنسلفانيا- “القدس العربي”: جلس الرئيس السابق دونالد ترامب، الأحد، خلف “الكاونتر” في أحد فروع مطعم ماكدونالدز في ولاية بنسلفانيا، ليعمل في خدمة طلبات السيارات لفترة قصيرة، بعد أن أمضى أسابيع وهو يسخر من تجربة نائبة الرئيس كامالا هاريس السابقة في سلسلة الوجبات السريعة.

واستبدل ترامب سترته الرسمية بالزي الخاص بالمطعم في أحد فروع ماكدونالدز في مقاطعة باكز، وعمل في طهي البطاطا المقلية، وسلّم طلبًا إلى أحد الزبائن في خدمة الطلبات الخارجية.

وتوقف الرئيس السابق عند سلسلة مطاعم الوجبات السريعة قبل اجتماع مجلس المدينة في لانكستر بولاية بنسلفانيا في وقت لاحق من يوم الأحد. ومن المتوقع أن يحضر مباراة بيتسبرغ ستيلرز ضد نيويورك جيتس مساء الأحد، وفقا لصحيفة “ذا هيل”.

كان ترامب منشغلاً منذ أسابيع بتجربة هاريس السابقة في العمل في ماكدونالدز أثناء دراستها في الكلية.

وكانت حملة هاريس قد أطلقت إعلانًا في أغسطس/آب الماضي يسلط الضوء على نشأة نائب الرئيس في محاولة لجذب الناخبين من الطبقة المتوسطة.

وأشار الإعلان إلى أن هاريس عملت في ماكدونالدز أثناء حصولها على شهادتها الجامعية في جامعة هوارد، كما أشارت إلى هذه التجربة خلال الحملات السابقة.

وأشار ترامب وحلفاؤه مرارا إلى أن هاريس لم تعمل بالفعل في ماكدونالدز لأن الشركة لم تكن مدرجة في سيرتها الذاتية.

وقال ترامب مازحا يوم الأحد: “لقد عملت الآن لمدة 15 دقيقة أكثر من كامالا”.