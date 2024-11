ترامب يعين بريندان كار رئيسا للجنة الاتصالات الاتحادية

فلوريدا: عين الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يوم الأحد بريندان كار، الجمهوري البارز في لجنة الاتصالات الاتحادية، رئيسا جديدا للوكالة المكلفة بتنظيم البث والاتصالات والنطاق العريض.

وقد كان كار عضوا في اللجنة منذ فترة طويلة وعمل سابقا كمستشار عام للجنة الاتصالات الاتحادية. وقد تم تأكيد تعيينه بالإجماع في مجلس الشيوخ ثلاث مرات وتم ترشيحه من قبل كل من ترامب والرئيس جو بايدن لعضوية اللجنة.

يذكر أن لجنة الاتصالات الاتحادية، هي وكالة مستقلة يشرف عليها الكونغرس، إلا أن ترامب أشار إلى أنه يريد إخضاعها لسيطرة البيت الأبيض، وذلك جزئيا لاستخدام الوكالة لمعاقبة شبكات التلفزيون التي تغطي أخباره بطريقة لا تروق له.

Thank you, President Trump!

I am humbled and honored to serve as Chairman of the FCC.

Now we get to work. 🇺🇸 pic.twitter.com/MPyL2d38kT

— Brendan Carr (@BrendanCarrFCC) November 18, 2024